Приключенческий VR-шутер от первого лица Arizona Sunshine 2 выйдет 7 декабря

Приключенческий VR-шутер от первого лица Arizona Sunshine II выйдет для PlayStation VR 2, SteamVR и Quest 7 декабря, сообщила компания Vertigo Games. Версия Quest анонсирована недавно.
Arizona Sunshine 2 использует передовые технологии виртуальной реальности для создания нового рубежа в борьбе с зомби. Игроки смогут испытать острые ощущения от игры в виртуальной реальности нового поколения, получив возможность полностью ручной перезарядки и новые виды оружия дальнего боя, такие как огнемёты, которые расширяют уже полюбившийся фанатам арсенал. Новая система ближнего боя включает в себя такие виды оружия, как мачете, ломы и кирки, что позволяет приблизить апокалипсис к реальным событиям.
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