Приключенческий VR-шутер от первого лица Arizona Sunshine 2 выйдет 7 декабря

В продолжении Arizona Sunshine вы снова вживаетесь в роль отважного выжившего, который не теряет чувства юмора даже в самых безнадёжных ситуациях. Вам предстоит отправиться в опасное приключение по разрушенному миру, где на каждом шагу вас поджидают кровожадные зомби. Вам доступно множество разнообразного оружия: от классических дробовиков и пистолетов до экзотических мачете и огнемётов. Вы также можете насладиться улучшенной боевой системой, которая позволит тебе легко переключаться между разными видами оружия и использовать окружающую среду в свою пользу. А ещё у вас будет верный друг и помощник — пёс Бадди, который не даст вам скучать и придёт на помощь в самый нужный момент.