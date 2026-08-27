Зомби-шутер Arizona Sunshine получит кооператив на разделённом экране в ремейке без VR-режима

Vertigo Games представила новый геймплейный трейлер ремейка Arizona Sunshine для обычных экранов. Игра, изначально созданная как VR-шутер от первого лица, получит вид от третьего лица и будет доступна игрокам без необходимости использовать гарнитуру виртуальной реальности.

Одной из главных особенностей новой версии станет кооператив. Разработчики подтвердили поддержку онлайн-режима, а также локальной игры на разделённом экране для двух человек. Кроме того, полноценным игровым персонажем станет собака Бадди, которая поможет героям пережить нашествие зомби.

Сюжет вновь расскажет о выжившем, пытающемся спокойно существовать среди живых мертвецов. Однако его планы нарушает масштабный заговор, связанный с психопатом, который проводит эксперименты над некоторыми зомби.

Ремейк сохранит оружие и снаряжение из оригинальной игры, но предложит совершенно другой способ взаимодействия с миром из-за перехода от VR к классическому управлению. Это выглядит особенно интересно в контексте кооператива на одном экране: разработчики не просто переносят VR-шутер на традиционные платформы, а заметно меняют его формат.

Оригинальная Arizona Sunshine вышла в 2016 году, а в 2024-м получила обновлённую версию с улучшенной графикой, физикой, оружием и снаряжением.

Ремейк разрабатывается для PC, PS5 и Xbox Series X/S. Дата выхода пока не объявлена.