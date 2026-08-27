Зомби-шутер Arizona Sunshine получит кооператив на разделённом экране в ремейке без VR-режима

Vertigo Games представила новый геймплейный трейлер ремейка Arizona Sunshine для обычных экранов. Игра, изначально созданная как VR-шутер от первого лица, получит вид от третьего лица и будет доступна игрокам без необходимости использовать гарнитуру виртуальной реальности.
Одной из главных особенностей новой версии станет кооператив. Разработчики подтвердили поддержку онлайн-режима, а также локальной игры на разделённом экране для двух человек. Кроме того, полноценным игровым персонажем станет собака Бадди, которая поможет героям пережить нашествие зомби.
Сюжет вновь расскажет о выжившем, пытающемся спокойно существовать среди живых мертвецов. Однако его планы нарушает масштабный заговор, связанный с психопатом, который проводит эксперименты над некоторыми зомби.
Ремейк сохранит оружие и снаряжение из оригинальной игры, но предложит совершенно другой способ взаимодействия с миром из-за перехода от VR к классическому управлению. Это выглядит особенно интересно в контексте кооператива на одном экране: разработчики не просто переносят VR-шутер на традиционные платформы, а заметно меняют его формат.
Оригинальная Arizona Sunshine вышла в 2016 году, а в 2024-м получила обновлённую версию с улучшенной графикой, физикой, оружием и снаряжением.
Ремейк разрабатывается для PC, PS5 и Xbox Series X/S. Дата выхода пока не объявлена.
Смысл без ВР…
Вр тема видимо сдохла уже, что они все свои игры переводят под обычные экраны
Без VR уже не то.
Анимации конечно ужас.
Проходил обе части на квесте 3. Без ВР вообще смысл абсолютно теряется, она в вр то под конец уже надоедала, что говорить тогда о плоском режиме