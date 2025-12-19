Ark 2 выйдет в 2028 году, а крупное расширение Ark: Survival Ascended в 2027 станет полигоном для идей сиквела

Studio Wildcard официально подтвердила: полноценный релиз Ark 2 запланирован на 2028 год. До этого разработчики собираются подготовить почву через контент для Ark: Survival Ascended — обновлённой версии Survival Evolved.

Об этом рассказал сооснователь студии Джереми Стиглиц во время презентации для инвесторов Snail Games. По его словам, ключевую роль в подготовке к сиквелу сыграют крупные дополнения для Ascended. Первое из них — Lost Colony — выходит уже на этой неделе, а финальной точкой дорожной карты станет аддон Legacy of Santiago, релиз которого ожидается в четвёртом квартале 2027 года.

Именно Legacy of Santiago будет тесно связан с Ark 2. Расширение выступит своеобразным приквелом и позволит разработчикам проверить множество механик и систем, которые лягут в основу продолжения. Студия подчёркивает, что такой поэтапный подход безопаснее, чем сразу выпускать отдельный крупный продукт.

Отдельно Стиглиц затронул и сюжет Ark 2. Как оказалось, его масштаб напрямую зависит от участия Вина Дизеля, который был анонсирован вместе с игрой ещё в 2020 году. Количество сюжетного контента и постановочных сцен будет варьироваться в зависимости от того, сколько времени актёр сможет посвятить проекту — от нескольких часов до нескольких дней захвата движений.