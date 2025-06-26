После длительного молчания Studio Wildcard наконец-то пролила свет на текущее состояние ARK 2 — и для многих фанатов это стало одновременно и облегчением, и разочарованием. Согласно заявлению соучредителей студии Джесси Рапчака и Джереми Стиглица, долгожданный сиквел не появится в раннем доступе раньше 2027 года. Причины задержки оказались куда глубже, чем просто неудачное планирование.

Как рассказали разработчики в интервью PCGamesN, работа над ARK 2 началась давно, и у команды уже был «довольно крутой вертикальный срез». Однако на практике оказалось, что довести амбициозную игру до релиза с имеющимися ресурсами и опытом — задача практически нереальная. Вместо этого Wildcard переключилась на ARK: Survival Ascended — переосмысление оригинала на движке Unreal Engine 5, ставшее для студии полигоном для тестирования технологий, которые будут использоваться в сиквеле.

«Мы отложили вертикальный срез пару лет назад, чтобы заняться ASA, и с тех пор лишь понемногу возвращались к нему», — пояснил Стиглиц. Тем временем небольшая часть команды продолжает разрабатывать ключевые механики ARK 2, включая вдохновлённую соулслайк-играми боевую систему — настоящую головную боль в условиях многопользовательского PvP.

Новая часть обещает уйти далеко от привычных шаблонов выживания. Помимо ближнего боя с упором на тайминги и анимации, игроков ждут динамические события в открытом мире, вид от третьего лица, элементы паркура и, впервые в серии, сюжетные NPC-противники. Всё это остаётся частью концепции и не подлежит вырезанию.

По оценке Стиглица, понадобится минимум 18 месяцев интенсивной работы основной команды, чтобы довести текущую сборку до состояния, пригодного для раннего доступа. Это означает, что даже в лучшем случае до релиза ARK 2 пройдёт около двух лет.

«Мы не хотим быть игрой, которая на момент релиза уже ощущается устаревшей на пару лет», — подчеркнул он. Стремление Wildcard идти в ногу с прогрессом требует постоянного пересмотра целей — и компромиссов.

Несмотря на паузу, у ARK 2 сохраняется высокий интерес: игра входит в топ-10 самых желаемых в Steam. Этому способствует не только участие Вина Дизеля, но и популярность анимационного сериала. Поддержка пользовательского контента (UGC) также станет краеугольным камнем проекта: разработчики хотят сделать его максимально органичным, без привычных громоздких меню.

Тем, кто устал ждать, остаётся лишь набраться терпения и обратить внимание на грядущее дополнение Lost Colony для Survival Ascended. Оно не только продвинет сюжет вперёд, но и станет связующим мостом к событиям ARK 2.

Так что да — ждать ещё долго. Но если Wildcard выполнит хотя бы половину обещаний, оно того стоит.