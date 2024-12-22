Симулятор колонии на ходячем дереве Ark Of Charon получил русскую локализацию

У игры Ark Of Charon появился русский перевод. Если вы ещё не слышали об этом проекте — это симулятор, где вам предстоит построить целое поселение прямо на спине огромного шагающего дерева.

При этом вы не просто строите базу и защищаете её от врагов, но и постоянно думаете, как бы половчее разместить все нужные постройки — места-то на дереве не так много. Ну а чтобы выжить в долгом путешествии, придётся заниматься производством припасов и боеприпасов, попутно оберегая маленький саженец Древа Мира.

Сама игра появилась в раннем доступе летом этого года, а к ноябрю разработчики довели её до полноценного релиза. Кроме русского, игра теперь говорит на португальском, французском, немецком и испанском.