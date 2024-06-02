Симулятор колонии с защитой башни Ark Of Charon выйдет в раннем доступе Steam в июле, демоверсия уже доступна

Ark of Charon сочетает в себе элементы симулятора колонии и защиты башни. В этом мире, где некогда величественное Мировое дерево засохло, а человечество оказалось на грани вымирания, вам предстоит стать хранителем нового саженца, чтобы попытаться возродить угасшую жизнь.

Ваше путешествие начинается с того момента, когда вы берёте под свою опеку гигантский саженец Мирового дерева, напоминающий причудливого зверя. Ваша первостепенная задача — привести его в специальный питомник, где он сможет окрепнуть и расцвести в полную силу. Но путь будет долгим и полным опасностей, так что вам придётся проявить недюжинную смекалку и стратегическое мышление.

По мере продвижения вперед вы будете постепенно превращать саженец в настоящую мобильную крепость. Под вашим чутким руководством команда верных соратников возведёт спине дерева укрепления и оборонительные сооружения, которые помогут отразить атаки беспощадных монстров. А враги будут нападать постоянно, не давая вам ни минуты передышки.

Если вы хотите защитить свой драгоценный груз, то вам не обойтись без разнообразного оружия и технологий. Но прежде чем вы сможете это сделать, от вас потребуется собрать все необходимые ресурсы. Отправляйте своих соратников на добычу полезных ископаемых, заготовку древесины и сбор урожая — каждый кусочек материала будет на вес золота в этом непростом путешествии.

Во время исследования мира перед вами раскроются древние технологии, которыми когда-то владели местные жители. Используйте эти знания с умом, чтобы укрепить свою крепость и создать новые виды вооружения. А если вам повезёт, то под землёй вы сможете отыскать могущественные реликвии, с помощью которых у вас получится возвести поистине непобедимые сооружения.