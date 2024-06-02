Симулятор колонии с защитой башни Ark Of Charon выйдет в раннем доступе Steam в июле, демоверсия уже доступна

Компания Sunsoft объявила, что теперь доступна бесплатная демоверсия для игры в жанре Tower Defense Ark of Charon, разработанной Angoo. Игра выйдет на ПК в раннем доступе Steam Early Access 9 июля 2024 г. Команда планирует использовать отзывы, полученные в ходе демо-периода, чтобы внедрить их в разработку игры.
Ark of Charon предлагает игрокам примерить на себя роль хранителя молодого саженца Мирового Древа, маяка надежды для человечества, столкнувшегося с запустением. В этом уникальном слиянии жанров симулятора колонии и защиты башни игроки ведут этот колоссальный живой ковчег по опасным ландшафтам, заботясь о его росте и превращая его в грозную мобильную крепость. В качестве смотрителей игроки управляют эфирными фамильярами, организуя строительство обороны и сбор жизненно важных ресурсов, необходимых для выживания дерева и продвижения к его питательной почве.
Путешествие чревато опасностями, поскольку чудовищные сущности стремятся остановить проход саженца. Чтобы отразить эти нападения, игроки должны стратегически построить массив оружия, задействовать древние человеческие технологии и раскопать реликвии, чтобы укрепить свой арсенал. Эффективное управление пространством и ресурсами на вершине саженца имеет решающее значение, как и тщательный выбор путей для путешествия, каждый из которых предлагает уникальные испытания и возможности. В «Ковчеге Харона» рассказывается история возрождения и опеки, предлагая игрокам восстановить жизнь в мире, находящемся на грани, с помощью изобретательности, стратегии и глубокой связи с зарождающимся Мировым Древом.
Сначала подумал, что это игра похожая на Spiritfarer, но тут скорее Oxygen Not Included пахнет