Симулятор колонии с защитой башни Ark Of Charon вышел в раннем доступе Steam

Ark Of Charon — это ярко выраженная смесь защиты башни и симулятора колонии с визуальным дизайном, вдохновленным работами студии Ghibli. Angoo Inc и SUNSOFT сообщили, что игра вышла в раннем доступе Steam и будет оставаться там в течение 3–6 месяцев..
В настоящее время вы можете выбрать между 2 различными игровыми режимами. Вы можете играть примерно с половиной объема того, что планируют реализовать разработчики к концу разработки, зданий, которые вы можете построить, врагов, с которыми нужно сражаться, и продолжительности путешествия.
Основные особенности игры завершены в версии раннего доступа, но авторы планируют добавить следующее в полную версию: конечный пункт назначения для всеобъемлющего путешествия, новых сильных врагов, которые помешают вам туда добраться, а также новую архитектуру и оружие для борьбы с ними. Также запланированы новый игровой режим, который позволит вам играть в другом стиле, новые функции, исправление ошибок и балансировка игрового процесса в соответствии с отзывами игроков, полученными во время раннего доступа.
Ark Of Charon обеспечит бесшовное сочетание симулятора колонии и защиты башни, поскольку игроки берут на себя роль смотрителя за звероподобным саженцем Мирового Древа. Только направляя саженец Мирового Древа в его питомник, он сможет вырасти и восстановить равновесие в мире, балансирующем на грани катастрофы.