ARK: Aquatica получит релиз уже 15 июля - без ИИ и с подводными динозаврами

После громкого скандала с трейлером, созданным с помощью генеративного ИИ, дополнение ARK: Aquatica наконец получило официальную дату выхода. DLC для культовой выживалки ARK: Survival Evolved выйдет 15 июля на платформе Steam, и теперь уже без участия искусственного интеллекта.

В марте фанаты ARK были ошеломлены, когда стало известно, что первый трейлер Aquatica был полностью сгенерирован ИИ. Видео выглядело странно и вызывало недоумение у поклонников франшизы, что моментально ударило по репутации проекта и издателя Snail Games.

Теперь разработчики решили не рисковать: новый трейлер был создан традиционными средствами и получил гораздо более положительные отзывы.

Дополнение приурочено к десятилетию ARK: Survival Evolved, и на этот раз Snail Games доверили разработку студии Studio Sirens. В пресс-релизе говорится, что Aquatica добавит в игру первую полностью подводную ARK-зону с островами над поверхностью воды.

Среди ключевых нововведений:

Новая огромная карта с подводными биомами;

21 приручаемое подводное существо;

74 новых энграммы, включая 7 Тек-энграмм;

Новые механики выживания под водой, включая воздушные карманы и транспорт с пропеллерами;

Экстремальные погодные условия и уникальные игровые испытания.

Несмотря на начальный негатив, связанный с использованием ИИ, ARK: Aquatica выглядит как значительное расширение вселенной ARK, которое может порадовать как ветеранов игры, так и новых игроков.