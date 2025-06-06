ARK получает патч PS5 Pro с поддержкой PSSR, обновлением UE5.5 и 10-летним юбилеем

Studio Wildcard отмечает 10-летний юбилей с момента запуска раннего доступа ARK: Survival Evolved в ремастере на Unreal Engine 5, ARK: Survival Ascended, который был выпущен почти два года назад.

Во время этого события выжившие могут собирать кусочки торта для баффов, открывать для себя яркий набор праздничных динозавров и получать новые косметические предметы, такие как костюм на день рождения и праздничные колпаки. Есть даже эмоция вечеринки диджея, танец рейва и преображение тропического острова клуба ARK. Празднование 10-летнего юбилея уже проходит на официальных серверах до вторника, 17 июня.

Однако фанатов ждет гораздо больше, чем просто событие. Было выпущен патч, обновляющий игру с Unreal Engine 5.2 до Unreal Engine 5.5. По словам Studio Wildcard, игроки могут ожидать заметного повышения производительности, не говоря уже об улучшенном визуальном рендеринге, более быстрой загрузке и меньшем размере установки благодаря дополнительным загрузкам для DLC. Кроме того, владельцы PlayStation 5 Pro могут рассчитывать на улучшенную дальнюю тень и поддержку PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), что обеспечивает до 30% более высокую частоту кадров.

Также есть новый контент, доступный для владельцев Astraeos DLC. Обновление Lemnokis добавляет еще один огромный остров, созданный известным моддером ARK Nekatus. Этот обширный новый остров имеет разнообразные биомы, скрытые пещеры и возвышающиеся секвойи. Его древние руины и колоссальные статуи намекают на затерянные цивилизации. Однако роскошное расширение предназначено не только для осмотра достопримечательностей, так как игроки также могут сразиться с первыми в игре дуэтом мини-боссов: Калидонием и Эриманфянином. Эти два огромных кабана сражаются огнем и ядом. От глубоководных зон ресурсов и таинственного Мальстрима вдали от берега до ледниковой пещеры, спрятанной под секвойями, Лемнокис полон новых обширных приключений и первоклассных мест для строительства, не говоря уже о возвращении любимых фанатами снежных сов.