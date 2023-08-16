ARK: Survival Ascended будет использовать эксклюзивную технологию Nitrado для игровых серверов ©

Studio Wildcard поделились новой и интересной информацией с нетерпеливым сообществом о ремейке ARK: Survival Evolved. ARK: Survival Ascended собирается использовать эксклюзивную технологию Nitrado для своих игровых серверов.

Согласно пресс-релизу, это не первый случай сотрудничества двух компаний; они работали вместе почти десять лет, и надеются, что это сотрудничество выведет его на новый уровень:

Nitrado предоставит ноу-хау и финансирование для разработки ARK: Survival Ascended, а также доступ к первоклассным серверным инструментам Nitrado. Это включает в себя (но не ограничивается) улучшенный опыт модов с интеграцией Overwolf, непревзойденную защиту от DDoS-атак SteelShield и непревзойденную поддержку серверов.

Nitrado также является единственным официальным коммерческим поставщиком арендованных игровых серверов, но серверы, размещаемые игроками, по-прежнему будут возможны в ARK: Survival Ascended на ПК.

ARK: Survival Ascended планируется выпустить в третьем квартале 2023 года, но этот емейк оригинальной и колоссально успешной игры на выживание в открытом мире с динозаврами пока остается в стороне. Настоящее продолжение, ARK 2, с изображениями и голосами Вин Дизеля и Аулии Кравалью, было отложено до 2024 года.