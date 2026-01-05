ARK: Survival Ascended доберется до Nintendo Switch 2 благодаря Unreal Engine 5.7

Studio Wildcard готовит ARK: Survival Ascended для Nintendo Switch 2, и в этом решающую роль сыграл переход на Unreal Engine 5.7. Об этом в интервью рассказал со-креативный директор и ведущий программист Джереми Стиглиц. По его словам, обновление движка стало настоящим прорывом в производительности и позволит не только портировать игру на гибридную консоль, но и улучшить версии для PS5 и Xbox Series X|S, обеспечив стабильные 60 кадров в секунду.

Стиглиц отметил, что разработчики уже имеют рабочую версию ARK для Switch 2. Память новой консоли оказалась более чем достаточной, что позволило использовать продвинутые графические настройки, сопоставимые с Xbox Series S. Однако главная проблема остается в GPU Switch 2, который изначально не справлялся с ключевыми технологиями Unreal Engine, такими как Lumen и Nanite.

Обновление до UE 5.7 увеличило частоту кадров на 33–40%, доведя производительность версии для Switch 2 до примерно 20 fps. Цель — 30 кадров в секунду, поэтому разработчики рассматривают использование Frame Generation, хотя Стиглиц признался, что предпочёл бы сохранить нативный фреймрейт. Эта технология пока официально не поддерживается на Switch 2, что заставляет команду ждать возможных обновлений в ближайшие месяцы.

Если Frame Generation будет реализована, это позволит преодолеть отметку в 30 fps без серьёзного ущерба для визуального качества и отзывчивости, открывая путь для полноценного игрового опыта на гибридной консоли. ARK: Survival Ascended на Switch 2 станет одной из первых крупных игр, использующих преимущества UE 5.7 на портативной платформе, а фанаты франшизы с нетерпением ожидают возможности исследовать динозавровый мир в любом месте и в любое время.