на главную
об игре
ARK: Survival Ascended 02.06.2015
7.9 851 оценка

ARK: Survival Ascended и Cities: Skylines 2 лидируют в свежем чарте продаж Steam

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж игр на Steam за период с 24 по 31 октября.

Несмотря на многочисленные жалобы на проблемы с оптимизацией на первых местах в топ-10 находятся ARK: Survival Ascended и Cities: Skylines 2, при этом градостроитель находится в лидерах уже вторую неделю подряд, и его продажи превышают вечно популярный симулятор футбола от ЕА.

Baldur's Gate 3 хоть и сдала свои позиции в топ-3, но уверенно удерживает четвертое место. А благодаря скидкам в чарт продаж вернулся дуэт Пауков в Marvel’s Spider-Man Remastered и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

На шестом месте можно увидеть китайский симулятор свиданий Love Is All Around.

  1. ARK: Survival Ascended
  2. Cities: Skylines 2
  3. EA Sports FC 24
  4. Baldur's Gate 3
  5. Call of Duty
  6. Love Is All Around
  7. Marvel’s Spider-Man Remastered
  8. Red Dead Redemption 2
  9. Steam Deck
  10. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
7
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Избранный Белиара

Оптимизация обоих продуктов на дне, но игрокам всё равно. Мдааа уж. Ох и нравится же некоторым людям, что о них разработчики "ноги вытирают"...

3
XeNTRoN

Не все просто играют на ведрах.Ну или в крайнем случае можно понизить настройки графики или разрешения что бы игра более менее тянула нормально.Но нет люди которые сидят на 1060GTX хотят что бы у них все игры шли в 4К и 60фпс.

-6
pilko XeNTRoN

Арк на колени ставит 4080 в разрешении выше 1080р. При этом там вообще пофиг включен ДЛСС или нет, прибавка 5-6 фпс.

0
worys XeNTRoN

Я хочу на 3080 стабильные 60 кадров на максимальных настройках в 1440р с длсс качество в Сити Скайлайн 2 но увы вы игре не 60 кадров не длсс, я зажрался? или хотеть от игры с сильно устаревшей графикой 60 кадров в нативных 1080р на 3080 это уже прям не в какие ворота ?

1
kotasha XeNTRoN

Посмешил эта игра все карты унижает, хотя и 1 часть так же была такой себе оптимизацией.

0
Hitrus6

Вот что значит хорошая игра, Baldur's gate 3 уже три месяца на первых местах в лидерах продаж

1
pilko

RDR2 получается игра пятилетия?

0
RTYWD

Две помойки

0
MeduzaRUS

и не поспорить

-1
Black Onix

ARK: Survival Ascended конечно та ещё поделка... но больше удивляет политика издателя, первые часы релиза игра продавалась за 1350р но спустя всего несколько часов игре взвинтили ценник до 3798р (ещё как издевка скидка 10% мол изначальный ценник 4220р) и всё это пиршество за ранний релиз, ужасную оптимизацию ну и как бы это банальный ремейк оригинальной ARK >_>.

p.s. Если бы я не был в числе тех кто успел её урвать за 1350р то я её и не стал бы брать. Сейчас она и на 1000 не тянет.

0
AntonToxa

Я смотрю богачи таким образом отправляются в далекое прошлое, когда у них были пентиумы и ностальгируют ?))

0