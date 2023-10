ARK: Survival Ascended и Cities: Skylines 2 лидируют в свежем чарте продаж Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж игр на Steam за период с 24 по 31 октября.

Несмотря на многочисленные жалобы на проблемы с оптимизацией на первых местах в топ-10 находятся ARK: Survival Ascended и Cities: Skylines 2, при этом градостроитель находится в лидерах уже вторую неделю подряд, и его продажи превышают вечно популярный симулятор футбола от ЕА.

Baldur's Gate 3 хоть и сдала свои позиции в топ-3, но уверенно удерживает четвертое место. А благодаря скидкам в чарт продаж вернулся дуэт Пауков в Marvel’s Spider-Man Remastered и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

На шестом месте можно увидеть китайский симулятор свиданий Love Is All Around.