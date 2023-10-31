ARK: Survival Ascended и Cities: Skylines 2 лидируют в свежем чарте продаж Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж игр на Steam за период с 24 по 31 октября.
Несмотря на многочисленные жалобы на проблемы с оптимизацией на первых местах в топ-10 находятся ARK: Survival Ascended и Cities: Skylines 2, при этом градостроитель находится в лидерах уже вторую неделю подряд, и его продажи превышают вечно популярный симулятор футбола от ЕА.
Baldur's Gate 3 хоть и сдала свои позиции в топ-3, но уверенно удерживает четвертое место. А благодаря скидкам в чарт продаж вернулся дуэт Пауков в Marvel’s Spider-Man Remastered и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
На шестом месте можно увидеть китайский симулятор свиданий Love Is All Around.
Оптимизация обоих продуктов на дне, но игрокам всё равно. Мдааа уж. Ох и нравится же некоторым людям, что о них разработчики "ноги вытирают"...
Не все просто играют на ведрах.Ну или в крайнем случае можно понизить настройки графики или разрешения что бы игра более менее тянула нормально.Но нет люди которые сидят на 1060GTX хотят что бы у них все игры шли в 4К и 60фпс.
Арк на колени ставит 4080 в разрешении выше 1080р. При этом там вообще пофиг включен ДЛСС или нет, прибавка 5-6 фпс.
Я хочу на 3080 стабильные 60 кадров на максимальных настройках в 1440р с длсс качество в Сити Скайлайн 2 но увы вы игре не 60 кадров не длсс, я зажрался? или хотеть от игры с сильно устаревшей графикой 60 кадров в нативных 1080р на 3080 это уже прям не в какие ворота ?
Посмешил эта игра все карты унижает, хотя и 1 часть так же была такой себе оптимизацией.
Вот что значит хорошая игра, Baldur's gate 3 уже три месяца на первых местах в лидерах продаж
RDR2 получается игра пятилетия?
Две помойки
и не поспорить
ARK: Survival Ascended конечно та ещё поделка... но больше удивляет политика издателя, первые часы релиза игра продавалась за 1350р но спустя всего несколько часов игре взвинтили ценник до 3798р (ещё как издевка скидка 10% мол изначальный ценник 4220р) и всё это пиршество за ранний релиз, ужасную оптимизацию ну и как бы это банальный ремейк оригинальной ARK >_>.
p.s. Если бы я не был в числе тех кто успел её урвать за 1350р то я её и не стал бы брать. Сейчас она и на 1000 не тянет.
Я смотрю богачи таким образом отправляются в далекое прошлое, когда у них были пентиумы и ностальгируют ?))