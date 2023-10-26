ARK: Survival Ascended получает много негативных отзывов за проблемы с производительностью

ARK: Survival Ascended получила много негативных отзывов в Steam за проблемы с производительностью, но занимает первое место в рейтинге продаж.
ARK: Survival Ascended получает классический шквал отрицательных отзывов в Steam по столь же классической причине: проблемы с производительностью. Несмотря на это, игра занимает первое место по доходам среди премиум-тайтлов, что свидетельствует о том, что она пользуется популярностью.
Следует отметить, что практически ни в одном обзоре не упоминается геймплей. Да и пока рано о нем судить, учитывая, что игра вышла всего несколько часов назад.
ARK: Survival Ascended - это ремейк ARK: Survival Evolved на движке Unreal Engine 5. Жаль только, что, судя по отзывам, он имеет очень низкую производительность.
Например, пользователь Johnny Roast пишет: "Частота кадров отстойная даже на низких настройках с 3070Ti. Почему до сих пор выпускаются игры, которые не работают?".
Другой пример, пользователь KingOfCups пишет: "К сожалению, эта игра работает как дерьмо. Графика хорошая, она действительно многообещающая, как и ARK, но в очередной раз они выпустили игру как минимум на три года раньше срока".
Действительно, ARK: Survival Evolved тоже выходила с массой проблем, некоторые из которых так и не были решены. Но это не помешало ей стать абсолютным хитом в Steam. На момент написания этой новости ARK: Survival Ascended имеет всего 44% положительных отзывов, а остальные 56% уходят в минус. Нечто подобное произошло и с Cities Skylines II, которая попала в топ-10, несмотря на серьезные проблемы с производительностью.
Ну правильно, зачем делать оптимизацию если и так схавают, прокатило тогда в 2015 когда на топовых видюхах фпс был ниже плинтуса и все говорили "ну это же ранний доступ, к выходу оптимизируют", а по факту "оптимизация" делалась за счет выхода более мощного железа. Так и тут, "оптимизируют" выходом 5090-6090-7090 и так далее
ты лучше сразу пиши свою видеокарту, а то 1060 / 70 не спасет никкая оптимизация. карте почти 8 лет уже
Я писал про 2015 год, ARK вышел в ран.доступе и про топы видюх того года- gtx980, 980ti. В сист. требованиях написано рекомендуется-gtx970, но игру не тянули даже более топовые карты. 2023год выходит типо ремейк на ue5, история повторяется
Вижу UE5 - сразу вижу проблемы с производительностью. И ведь массово все используют его. Я не понимаю этот мир
при чем тут анрил? сейчас разрабы не отдают игры на оптимизацию, надеяться на апскейлинг этот ебобаный от разных мошенников типа нвидиа, интел и амд
Никогда игры на новом анриле не работали нормально. Помню первая игра на Анрил 3 выходила инди The Ball про обычный шарик и тормозила капец как на средних картах. Дело не только в оптимизации. Сам движок нагружает систему будь здоров. Так что ждем 6090 вот на них будет норм.
А что они должны сидеть на месте и не развивать игры?Да оптимизация не супер но и не плохая просто требуется мощное железо которое многие не могут себе позволить вот и не довольны,есть уже тесты где на 4080 на ультрах в 4к стабильные 60 кадров.
Первая игра на UE3 была Gears of war.
Gears of war 4 прекрасно оптимизирована и на моей gtx 980 летала в 60 фпс без единого просадка на ультра настройках.
Сейчас повылазят обладатели 4090 и скажут что просто нужно обновить пк, а 3070 для бомжей)
А сами сидят на 1050)
Скорее всего, первым из них будет "мистер топчик" со своим дисбалансным ведром на 4090. И обязательно видос с тестом со своего канала воткнёт.
🤣
Отзыв из стима "Getting 30-45 FPS with an RTX 4090 and i9 13900K at 1440p...." так что пусть не орут. 4090 теперь тоже затычка офисная как они говорят)))
у меня тоже 3070 только TI
> Unreal Engine 5
> Проблемы с производительностью
Классика. Смысл переходить на другой движок, если не умеете им пользоваться? Что ни игра на UE5, то вечные проблемы
О******й движок UE5
Это было ожидаемо.UE5 требует особого подхода хоть и говорят что с этим движком типа легче работать.
4220р ЗА ЭТО? ПРИКОЛЬНО!! Разрабы походу траву хорошую нашли.
Не, ну а чо. 45 баксов. Приемлемая ЗП в Европе после всех вычетов - 2К евро. Если квалификации никакой и ни в чём, то и поменьше бывает. Если умница, то и поболе будет легко. И что там эти 40 евро? Да норм. У нас, если уравнять столицу с регионами, приемлемо - тысяч 60. В 3 с лишним раза меньше. И вот стоила бы игра тысячи полторы - и нам норм было бы. Ну взял, поиграл, не понравилось - выкинул.
Это я, собственно, к чему. Это не разрабы траву нашли, а наша платёжеспособность гумна поела. И в голове надо гонять мысли, не какие все буржуины козлы охреневшие, а как так вышло, что игрулька в полцены стоит 10% месячного заработка гражданина великой и могучей.
Не в первой то что игры всяких инди студий и даже ААА студий имеют проблемы с производительностью!
Сами виноваты. На шею сели. Ооо смотри, покупают зная что не оптимизированной, теперь все разрабы так и делают.
То же самое что решили в магазине воду продавать. И это сработало.глупость таких фанатиков лечиться только одним способом
Ну это еще до релиза было понятно,что эти проблемы будут,не удивительно.
Как говорится, "наша пісня гарна й нова, починаймо її знову". Вот так и тут, АРК 2 анонсировали в 2020 году с датой релиза в 2022, а в итоге...
В комментах в стиме писали что стоила 1300р, и через пару часов взлетела до 4к, это шутка? Какие 4к за АРК)
на 3060 идет в 60 фпс на ультар - высоких - full hd; естественно игра не для 1060; пора обновлять карты уже всетаки UE 5;
интересно через 10 лет челы так же будут на GTX 1080 сидеть и говорить - вот моей карте 18 лет почему не оптимизированны игры xd