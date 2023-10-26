ARK: Survival Ascended получает много негативных отзывов за проблемы с производительностью

ARK: Survival Ascended получила много негативных отзывов в Steam за проблемы с производительностью, но занимает первое место в рейтинге продаж.

ARK: Survival Ascended получает классический шквал отрицательных отзывов в Steam по столь же классической причине: проблемы с производительностью. Несмотря на это, игра занимает первое место по доходам среди премиум-тайтлов, что свидетельствует о том, что она пользуется популярностью.

Следует отметить, что практически ни в одном обзоре не упоминается геймплей. Да и пока рано о нем судить, учитывая, что игра вышла всего несколько часов назад.

ARK: Survival Ascended - это ремейк ARK: Survival Evolved на движке Unreal Engine 5. Жаль только, что, судя по отзывам, он имеет очень низкую производительность.

Например, пользователь Johnny Roast пишет: "Частота кадров отстойная даже на низких настройках с 3070Ti. Почему до сих пор выпускаются игры, которые не работают?".

Другой пример, пользователь KingOfCups пишет: "К сожалению, эта игра работает как дерьмо. Графика хорошая, она действительно многообещающая, как и ARK, но в очередной раз они выпустили игру как минимум на три года раньше срока".

Действительно, ARK: Survival Evolved тоже выходила с массой проблем, некоторые из которых так и не были решены. Но это не помешало ей стать абсолютным хитом в Steam. На момент написания этой новости ARK: Survival Ascended имеет всего 44% положительных отзывов, а остальные 56% уходят в минус. Нечто подобное произошло и с Cities Skylines II, которая попала в топ-10, несмотря на серьезные проблемы с производительностью.