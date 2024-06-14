Ark Survival Ascended в основном работает в 720p на PS5 и Series X

Недавно игра Ark Survival Evolved получила масштабный ремастер. Ремастер, получивший название Ark Survival Ascended, обновляет оригинальную игру для нового "железа", поднимая ее на ступеньку выше с помощью движка Unreal Engine 5.

Однако недавнее тестирование показало, что игра оказалась невероятно сложной для консолей текущего поколения. Согласно полученным результатам, игра работает в неприемлемо низких разрешениях.

Вместо этого игра предлагает один-единственный режим, который стремится к 60FPS. Это похоже на то, как Capcom установила стартовый режим для Dragon's Dogma 2. Однако ни на PS5, ни на Xbox Series X игра не достигла этой цели.

В материале Digital Foundry говорится, что Ark Survival Ascended работает на PS5 и Xbox Series X в разрешении 720p. Затем изображение реконструируется до 1440p, но результаты не самые лучшие из-за низкого внутреннего разрешения.

Между тем на Xbox Series S все еще хуже. С разрешением до 450p эта консоль очень быстро показывает свои недостатки. Важно отметить, что все три консоли используют динамические разрешения.

На всех консолях Ark Survival Ascended при таких настройках работает в диапазоне 30-50FPS, а в самых напряженных ситуациях частота кадров опускается ниже 30FPS.

Тем не менее, есть одно спасительное преимущество. Пользователи PS5 и Xbox серии S|X могут получить доступ к консольной команде, подобной ПК. Это позволяет настраивать Unreal Engine 5, предлагая параметры, которые могут несколько улучшить частоту кадров.

Пользователи могут даже установить блокировку 30FPS с помощью V-sync, хотя при этом возникают замирания кадров.

Lumen, Nanite и другие функции Unreal Engine 5, используемые в Ark Survival Ascended, требуют значительных ресурсов.

Стоит отметить, что даже игры без Unreal Engine 5, такие как Final Fantasy 16, не всегда демонстрируют идеальную графику на консолях нового поколения.

Для идеального игрового опыта рекомендуется играть в Ark Survival Ascended на ПК.

Ark 2, продолжение игры, запланировано на 2025 год. Разработчикам из Wildcard стоит взять на вооружение опыт Ark Survival Ascended и тщательно поработать над оптимизацией, чтобы избежать подобных проблем в будущем.