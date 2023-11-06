ARK: Survival Ascended выйдет на Xbox Series уже через неделю, а вот игрокам на PlayStation придется подождать

Разработчики из студии Wildcard подтвердили скорый релиз обновленной версии ARK: Survival Evolved на Xbox Series, а также раскрыли дополнительные подробности о консольных версиях проекта в целом. Как и ожидалось, популярный выживатель с динозаврами доберется до игроков на Xbox уже на следующей неделе, а вот игрокам на PlayStation повезло гораздо меньше. Версия ARK: Survival Ascended для PS5 задерживается до конца месяца.
Студия Wildcard в официальном блоге известила игроков, что версия ARK: Survival Ascended для Xbox Series выйдет согласно изначальным планам — 14 ноября. Консольная версия игры будет идентична ПК-версии, включая серверную нагрузку, управление и технологические возможности. В день релиза игры на Xbox также будет запущен кроссплей между Steam и игроками с консоли.
Вместе с этим стало известно о задержке версии игры для PlayStation 5. Как отметили разработчики, в настоящее время они согласовывают некоторые детали запуска с Sony и надеются выпустить игру уже в конце этого месяца.
В Wildcard подчеркнули, что продолжают собирать отзывы игроков и работают над патчами для игры. В ближайшие дни они собираются выпустить обновления с исправлениями ошибок и улучшениями производительности, а также добавлять основные функции в ближайшие недели.
калотрышак джва года ждать ? как же все пичально в индустрии
Так еще и 4к. за неё отдашь, она не стоит такой цены.
Этот треш и на консольках в таком виде собираются выпустить, а пиплы схавают
Этот "ремастер" 4к не стоит, только в гейпусси и есть смысл её запускать, пока не допилят
Схавают, игрок нынче прожорливый, ест все да причмокивает.