ARK: Survival Ascended вышла на Xbox Series X|S с кроссплатформенным геймплем и модами для ПК

Студия Wildcard выпустила ARK: Survival Ascended (ASA), ремейк игры ARK: Survival Evolved следующего поколения, для платформ Xbox Series X|S и ПК с ОС Windows. Эта первая битва между выжившими на консолях и ПК, разработанная в сотрудничестве с Grove Street Games и Instinct Games, началась с новых кроссплатформенных многопользовательских возможностей ASA. Выжившие теперь могут формировать онлайн-племена на разных игровых платформах и работать вместе, чтобы выжить и процветать в ARK.

Кроме того, впервые моды ARK, созданные для ПК, будут работать на Xbox Series X|S, предоставляя создателям модов новую платформу для демонстрации своих удивительных творений и улучшая игровой процесс для игроков на разных платформах. Все, от нового оружия, доспехов и существ до полноценных игровых режимов и высококачественных карт, теперь легко доступно через специальный новый мод-браузер, который можно найти непосредственно в игре.

ARK: Survival Ascended использует новейшую мощь Unreal Engine 5 (UE5) для огромных улучшений и усовершенствований графики и игрового процесса. Кодовая база ARK была полностью переписана, а ее оформление воссоздано вручную, чтобы в полной мере использовать преимущества UE5.