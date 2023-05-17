Ark: Survival Evolved заработала 1,3 млрд долларов за 8 лет ©

Согласно профилю в LinkedIn, с момента выхода в 2015 году игра Ark: Survival Evolved заработала колоссальную сумму в 1,3 млрд долларов. Игра принесла своему разработчику Studio Wildcard такую сумму чуть менее чем за восемь лет. С учетом того, что сиквел снова откладывается, а версия для следующего поколения выходит в августе, эта сумма будет только расти.

Пользователь твиттера bogorad222 заметил обновление профиля в LinkedIn-аккаунте генерального директора Studio Wildcard. Впервые он выложил подобные данные еще в июле 2020 года. Ранее эта цифра составляла около 850 млн долларов за пять лет после выхода игры. Таким образом, только за последние три года игра принесла не менее 450 млн долларов.

Студия Wildcard впервые выпустила Ark: Survival Evolved в раннем доступе в июне 2015 года только для ПК с последующим релизом на PS4 и Xbox One. Полная версия игры на выживание вышла только в августе 2017 года практически для всех основных платформ. Благодаря своей популярности, год спустя Ark также вышла на Android и iOS. После этого разработчик также выпустил порт для Nintendo в 2018 году и Stadia в 2021 году

Студия Wildcard сделала покупку этого ремастера необходимой, так как серверы старых версий будут отключены. В результате этого и запутанной схемы покупки игроки подвергли разработчиков жесткой критике. В течение первого года после выхода игры игроки Xbox Series и PC могут приобрести ее только в комплекте под названием Ark Respawned. Он стоит $49,99 и будет также содержать Ark 2, а через год обе игры будут доступны отдельно.

Первоначально игра должна была выйти в 2023 году, но в прошлом месяце Studio Wildcard отложила ее выход до конца 2024 года. Кроме того, разработчики пока планируют выпустить игру только на Xbox и PC, но не на PlayStation.