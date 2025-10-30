ЧАТ ИГРЫ
ARK: Survival Ascended 02.06.2015
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Выживание, Инди, От первого лица, Виртуальная реальность
8 1 081 оценка

Черепашки-ниндзя высадились в ARK: Survival Ascended - новый косметический набор уже доступен

butcher69 butcher69

В ARK: Survival Ascended стартовало необычное кроссоверное событие — разработчики представили премиальный косметический набор, созданный совместно с легендарной франшизой «Черепашки-ниндзя». Теперь игроки смогут примерить образы культовых героев в масках — Леонардо, Донателло, Рафаэля и Микеланджело, каждый со своим фирменным оружием и уникальными боевыми репликами.

Кроме того, в набор вошли персонажи Сплинтер, Эйприл О’Нил и Кейси Джонс, а поклонники злодеев смогут облачиться в костюм Шреддера или вступить в его Клан Стек, выпуская в бой орды механических мышеловов.

Новый контент не только добавляет узнаваемых героев, но и наполняет суровый мир ARK ноткой ностальгии и юмора, превращая выживание среди динозавров в настоящее приключение в духе культовых Черепашек.

