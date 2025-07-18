"Едкая язва корпоративной халатности": геймеры разгромили DLC Aquatica для Ark: Survival Evolved в Steam

Если вы пропустили, в марте этого года разработчики ARK: Survival Evolved - Studio Wildcard и Snail Games - были в клочья разорваны игровым сообществом за продвижение грядущего DLC ARK: Aquatica с помощью трейлера, сгенерированного ИИ. Реакция была настолько яростной, что мало того, что трейлер был удален, так еще и Wildcard пришлось публично заявить, что это расширение полностью принадлежит Snail Games и что они не имеют к нему никакого отношения.

Спустя несколько месяцев ARK: Aquatica наконец-то вышла, и, как ни прискорбно для многих фанатов, принцип «как сделаешь что-то, так и получится все» в очередной раз подтвердился: DLC оказалось таким же, как и его AI-трейлер, - откровенным мусором.

По мнению сообщества, это «цифровой терроризм», «худшее DLC в истории игр», «едкая язва корпоративной халатности» и множество других красочных эпитетов. Сейчас у расширения всего 13 % положительных оценок в Steam, что делает его самым низкорейтинговым продуктом, связанным с франшизой ARK.

Среди многочисленных критических замечаний игроков - удручающая производительность Aquatica, непривлекательный пользовательский интерфейс, склонность к краху серверов и поломке большинства модов, цена, частые сбои, анимация существ, ужасные текстуры и общее отсутствие интересного контента. Как отмечают некоторые рецензенты, на новый уровень ужасности DLC выводит то, что оно не только ужасно само по себе, но и активно портит остальную игру. По словам одного из пользователей Steam, Aquatica - это "ядовитая пилюля за 15 баксов, которая не просто портит карту Aquatica, но и вредит основной игре, независимо от того, играете вы в DLC или нет".

Реагируя на критику, студия Snail Games выпустила серию обновлений, извиняясь за то, в каком состоянии было расширение, и предлагая различные улучшения и исправления, которые, если смотреть на отзывы и комментарии игроков, больше всего напоминают нанесение губной помады на морду свиньи.

Дополнительно разработчики открыли публичную ветку игры под названием «preaquatica», которая доступна как для клиентов, в том числе и для выделенных серверов, позволяя продолжить играть в Survival Evolved в том виде, в котором она была до выхода Aquatica. Чтобы получить доступ к ветке: Кликните правой кнопкой мыши на ARK: Survival Evolved в библиотеке Steam > нажмите "Свойства" > "Бета-версия" > "Участие в бета-версии" > выберите "preaquatica".