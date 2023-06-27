Фанаты опасаются переноса Ark: Survival Ascended после того, как разработчики сообщили об обновлении дорожной карты ©

Ark: Survival Ascended, ремастер оригинальной Survival Evolved, скоро получит обновление дорожной карты, и фанаты опасаются, что грядет задержка.

В последней записи регулярных обновлений сообщества разработчиков Studio Wildcard, опубликованной в пятницу 23 июня, разработчики просто сообщили, что "на следующей неделе у нас будет обновление дорожной карты ASA, так что следите за новостями!". Несмотря на то, что в обновлении был также представлен концепт-арт механики рыбалки Ark 2, неизвестность обновления дорожной карты Survival Ascended заставляет фанатов опасаться переноса даты выхода.

В настоящее время Ark: Survival Ascended должна выйти где-то в августе - месяц, который приближается с откровенно пугающей скоростью. Несмотря на это, конкретная дата выхода еще не подтверждена, и мы видели до сих пор очень мало кадров из ремастера. Не нужно далеко листать комментарии в блоге, на Steam или в твиттере к этой новости, чтобы найти кучи фанатов, обеспокоенных тем, что обновление дорожной карты принесет плохие новости.

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В то время как некоторые фанаты надеются на более радостные новости, весь процесс выхода Ark: Survival Ascended был подвергнут жесткой критике. Первоначально планировавшееся как бесплатное обновление, в начале этого года разработчики объявили, что вместо этого игра будет стоить 50 долларов и поставляться вместе с Ark 2. После последовавшего ревью-бомбинга план изменился — теперь Survival Ascended будет стоить $60 и поставляться с DLC оригинальной игры вместо сиквела.