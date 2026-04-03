Финансовые итоги компании Snail за 2025 год подтвердили успех франшизы ARK и развитие новых проектов

Издательство Snail, известное по серии выживалок ARK, опубликовало финансовый отчет за 4 квартал и весь 2025 год. Выручка компании за последние 3 месяца года составила 25.1 млн долларов, а чистый убыток достиг 900000 долларов. За весь 2025 год общая выручка составила 81.2 млн долларов при чистом убытке в 27.2 млн долларов. Несмотря на финансовые потери, общие продажи игр за год выросли на 32.7 процента и составили 6.3 млн копий. Из них 1.5 млн было продано в 4 квартале. На балансе компании к концу года оставалось 8.6 млн долларов свободных денежных средств.

Основным драйвером продаж остается франшиза ARK. В 4 квартале оригинальная игра ARK Survival Evolved разошлась тиражом около 579248 копий, привлекая в среднем 105468 активных пользователей ежедневно с пиком в 137404 игрока. Обновленная версия ARK Survival Ascended показала еще более высокие результаты продаж в размере 691872 копий за тот же период. Ежедневный онлайн ремастера составлял в среднем 91123 человека, а пиковый достигал 147572 пользователей. С момента запуска в октябре 2023 года общие продажи ARK Survival Ascended превысили 4 млн копий. Мобильная версия ARK Ultimate Mobile Edition также пользуется популярностью, преодолев отметку в 10 млн загрузок при среднем онлайне в 129861 игрока в день.

Руководство студии также поделилось дорожной картой развития ARK Survival Ascended на 2026 и 2027 годы. В мае 2026 года ожидается выпуск ARK World Creator, а в июне выйдет ARK Bobs True Tales Tides of Fortune. Позже в этом же году разработчики планируют выпустить ремейк ARK Genesis Part 1, проект ARK Survival of the Fittest и ARK Dragontopia. На 2027 год намечены релизы ARK Atlantis, ARK Bobs True Tales Galaxy Wars и ARK Legacy of Santiago.

Помимо флагманской серии, компания продолжает расширять свое портфолио. На конференции разработчиков игр 2026 года была представлена PixARK Worlds, новая игра с упором на пользовательский контент, создаваемая для консоли Nintendo Switch 2. Также состоялся анонс новой независимой игры Gobby Gang и был показан эксклюзивный трейлер грядущей высокобюджетной игры For The Stars. Симулятор выживания Bellwright преодолел рубеж в 1 млн скачиваний в раннем доступе магазина Steam и в 4 квартале разошелся тиражом более 166000 копий. В будущем эту игру планируют портировать на консоли Xbox и PlayStation. Кроме того, студия работает над крупными проектами Nine Yin Sutra Immortal и Nine Yin Sutra Wushu, которые должны обеспечить компании высокую рентабельность и диверсификацию доходов в долгосрочной перспективе.