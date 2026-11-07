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ARK: Survival Ascended 02.06.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Инди, От первого лица, Виртуальная реальность
7.9 1 098 оценок

Гиганотозавр стал ещё опаснее - ARK: Survival Ascended получила обновление с переработанным динозавром

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Студия Wildcard представила новый трейлер ARK: Survival Ascended, посвящённый масштабной переработке гиганотозавра (Giganotosaurus). Один из самых грозных хищников игры получил обновлённую внешность, новые боевые способности и изменённую механику приручения.

Теперь встреча с гиганотозавром обещает стать ещё более опасным испытанием. Разработчики не только усилили его свирепость, но и переработали процесс приручения, превратив получение столь мощного союзника в отдельное испытание.

Приручённый гиганотозавр обзавёлся новыми атаками: он способен сокрушать противников мощными ударами лап и хвоста. Кроме того, хищник может передавать часть своей боевой ярости находящимся поблизости союзникам, усиливая целое племя во время сражений.

В свежем трейлере разработчики продемонстрировали обновлённую модель динозавра и его разрушительные способности в действии.

Обновление Giganotosaurus TLC уже доступно в ARK: Survival Ascended на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Трейлеры 31 Обновления 23
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