Идеи пиратской выживалки Atlas вдохнут новую жизнь в DLC для Ark: Survival Ascended

Разработчики из Studio Wildcard готовят крупное дополнение Tides of Fortune для Ark: Survival Ascended, в котором переработают ключевые механики из своей амбициозной, но противоречивой игры Atlas. Об этом сообщает PC Gamer.

Сооснователь студии Джереми Стиглиц отметил, что Atlas обладала «безумно крутыми технологиями», но страдала из-за чрезмерно сурового дизайна. По его словам, игра наказывала за малейшие ошибки, из-за чего можно было потерять десятки часов прогресса.

Тем не менее отдельные элементы признаны удачными — в первую очередь система плавания, физика кораблей и реалистичная вода. Именно эти наработки лягут в основу нового DLC, но в более доступной и дружелюбной форме.

ides of Fortune, релиз которого ожидается этим летом, добавит возможность строить крупные пиратские корабли, оснащать их пушками и отправляться в морские путешествия с продвинутой физикой воды. Это заметный шаг вперёд по сравнению с текущей упрощённой системой океана в игре.

Как отметил сооснователь Studio Wildcard Джесси Рапчак, новые технологии пригодятся не только в дополнении, но и моддерам, расширяя возможности движка. При этом разработчики обещают упростить строительство и восстановление кораблей, а также позволят брать на борт динозавров, делая морские приключения ещё разнообразнее.