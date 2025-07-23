Игрок Ark: Survival Evolved написал самый честный отзыв на игру после того как провел в ней 35 000 часов

Последнее время в сообществе игроков всё больше растёт недовольство по поводу состояния Ark: Survival Evolved, как в техническом, так и контентом плане. И сегодня появился, пожалуй, самый красноречивый отзыв во всей истории проекта. Игрок, наигравший в некогда популярную выживалку с динозаврами свыше 35 000 часов (то есть почти четыре года реального времени), оставил отрицательный отзыв, сопровождаемый не только резкой критикой, но и требованием возврата средств.

Я наслаждался Ark на протяжении 35 000 часов — это одна из моих любимых игр, в которую я играл с друзьями и семьей. Я годами управлял сервером с модами через ASM, но сегодня — ничего больше не работает.

Сервер не совпадает, моды не работают, и всё это — чтобы насильно перевести игроков на ASA. У меня есть и эта игра — и она ужасна. Мы вернулись к ASE, но теперь вы умудрились сломать и её.

— пишет пользователь.

Падение пользовательских оценок Ark: Survival Evolved совпало с недавним релизом DLC «Ark: Aquatica», посвящённого 10-летию игры. Дополнение столкнулось с лавиной критики: оно ломает настройки серверов, вызывает конфликты с модами и ухудшает общую стабильность. На момент публикации его рейтинг в Steam — «Крайне отрицательный» (лишь около 12% положительных отзывов).

Разочарованный ветеран завершил свой отзыв словами:

У вас было нечто великое. Надеюсь, вы не подавитесь своей ЖАДНОСТЬЮ!!! Как мне получить возврат?!

Несмотря на столь жёсткое заявление, игрок продолжил сессию в Ark — только за последние две недели он провёл в игре ещё 74 часа. Это подчеркивает всю степень привязанности к проекту и одновременно уровень разочарования, вызванного текущим курсом разработчиков.

По данным официальной страницы игры в Steam, издатель Snail Games признаёт наличие проблем и сообщает, что «работа над решением продолжается, однако из-за сложности багов, влияющих на движок и модификации, это требует времени».

Судя по реакции сообщества, терпение у ветеранов Ark на исходе. История с 35 000-часовым отзывом — тревожный сигнал для всей команды разработчиков.