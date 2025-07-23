Игрок Ark: Survival Evolved написал самый честный отзыв на игру после того как провел в ней 35 000 часов

Последнее время в сообществе игроков всё больше растёт недовольство по поводу состояния Ark: Survival Evolved, как в техническом, так и контентом плане. И сегодня появился, пожалуй, самый красноречивый отзыв во всей истории проекта. Игрок, наигравший в некогда популярную выживалку с динозаврами свыше 35 000 часов (то есть почти четыре года реального времени), оставил отрицательный отзыв, сопровождаемый не только резкой критикой, но и требованием возврата средств.
Я наслаждался Ark на протяжении 35 000 часов — это одна из моих любимых игр, в которую я играл с друзьями и семьей. Я годами управлял сервером с модами через ASM, но сегодня — ничего больше не работает.
Сервер не совпадает, моды не работают, и всё это — чтобы насильно перевести игроков на ASA. У меня есть и эта игра — и она ужасна. Мы вернулись к ASE, но теперь вы умудрились сломать и её.
— пишет пользователь.
Падение пользовательских оценок Ark: Survival Evolved совпало с недавним релизом DLC «Ark: Aquatica», посвящённого 10-летию игры. Дополнение столкнулось с лавиной критики: оно ломает настройки серверов, вызывает конфликты с модами и ухудшает общую стабильность. На момент публикации его рейтинг в Steam — «Крайне отрицательный» (лишь около 12% положительных отзывов).
Разочарованный ветеран завершил свой отзыв словами:
У вас было нечто великое. Надеюсь, вы не подавитесь своей ЖАДНОСТЬЮ!!! Как мне получить возврат?!
Несмотря на столь жёсткое заявление, игрок продолжил сессию в Ark — только за последние две недели он провёл в игре ещё 74 часа. Это подчеркивает всю степень привязанности к проекту и одновременно уровень разочарования, вызванного текущим курсом разработчиков.
По данным официальной страницы игры в Steam, издатель Snail Games признаёт наличие проблем и сообщает, что «работа над решением продолжается, однако из-за сложности багов, влияющих на движок и модификации, это требует времени».
Судя по реакции сообщества, терпение у ветеранов Ark на исходе. История с 35 000-часовым отзывом — тревожный сигнал для всей команды разработчиков.
Я НАСЛАЖДАЛСЯ ИГРОЙ 35 000 ЧАСОВ! Игра гвно, верните деньги 🤡 (хотя мне игра тоже не зашла, но это реальный клоун)
В отзыве же видно, что игра ему нравилась и посыл отзыва в том, что они поломали игру в угоду новой части.
у чувака точно есть семья и друзья? если я нигде не напутал, то 35000 часов для десятилетней игры это получается, что человек проводил в игре в среднем 9.5 часов каждый день без выходных, праздников и поездок в отпуск.
так там же написано, что он генерал сервера - тупо игру запускал и все часы.
Не думаю, что псих просидевший в психушке очень много дней способен выдать, честное, не предвзятое мнение об этой психушке... Это какой то сюр. // Василий Пархомов
Задротство 80 го уровня
Человек, просравший 4 года жизни в онлайн-игре еще призывает к какому-то здравому смыслу? Лечиться надо давно
одсадки с 10 тыщ + часов оставляют самые необъективные отзывы, основанные на пригорании очек после очередного обновления. качество обновления никакого значения не имеет - оно всегда плохое.