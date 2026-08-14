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ARK: Survival Ascended 02.06.2015
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Выживание, Инди, От первого лица, Виртуальная реальность
7.9 1 092 оценки

Официальные серверы Ark: Survival Evolved для Nintendo Switch будут отключены 31 августа

monk70 monk70

Ark: Survival Evolved вышла на Nintendo Switch в ноябре 2018 года. На момент выхода игра подверглась резкой критике за низкое качество графики. К счастью, графика игры была улучшена благодаря нескольким патчам.

К сожалению, Studio Wildcard решила прекратить поддержку игры на консоли Nintendo, поскольку официальные серверы будут отключены 31 августа 2026 года. Изменение коснётся только официальных серверов. Серверы для одиночной игры и неофициальные серверы останутся полностью доступными после закрытия, предоставляя игрокам альтернативы, если они захотят продолжить играть на Switch.

Закрытие серверов не приведёт к удалению Ark из Nintendo eShop. В объявлении говорится, что права собственности не пострадают, и существующие владельцы продолжат получать доступ ко всему контенту за пределами официальных серверов в обычном режиме.

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Комментарии:  2
Ваш комментарий
СнопакДоминатор

Да там никто и не играл. Я на разогнанном свитче не смог сыграть, что там у дэфолтных работяг даже представить страшно.

DishonestLythronax

Что за наркоманы додумались на мобильные сосноли этот лагодром портануть? Оно время от времени умудряется напрягать даже современное железо, а как арк превращал в доменные печи компуктеры в 2016 - это уже легенда. Про вес в 300+ гигов вообще молчу.