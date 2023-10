Студия Wildcard выпустила первый трейлер к ремейку ARK: Survival Evolved на движке Unreal Engine 5 - ARK: Survival Ascended.

Изначально ARK: Survival Ascended должна была выйти в августе 2023 года. Однако в июле 2023 года разработчики решили отложить его до октября 2023 года. По иронии судьбы, сейчас уже середина октября, а мы до сих пор не знаем, когда выйдет эта игра. И нет, в последнем трейлере нет никакой даты выхода. Вместо этого в конце трейлера стоит надпись "Скоро выйдет". Так что, да, не стоит ожидать, что игра выйдет в 2023 году.

Из того, что мы знаем на данный момент, ARK: Survival Ascended будет использовать Nanite, Lumen и RTXDI из UE5. Поэтому будет интересно посмотреть, как она проявит себя в сравнении с оригинальной версией. Также будет интересно узнать, насколько дорогостоящими окажутся эти функции.

Игры, в которых сейчас используются Nanite и Lumen, требуют значительных аппаратных мощностей ПК. Immortals of Aveum, Lords of the Fallen и Fort Solis требуют высокопроизводительных графических процессоров, особенно для игр с разрешением выше 1440p. Не будем также забывать, что оригинальная ARK имела множество проблем с производительностью и оптимизацией. Поэтому я не уверен, что Studio Wildcard удастся создать качественный продукт для ПК.