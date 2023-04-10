Разработчики ARK: Survival Evolved извинились перед игроками, а также изменили цену на ремастер игры ©

На днях разработчики из Studio Wildcard официально анонсировали обновленное издание ARK: Survival Evolved, которое будет использовать графический движок Unreal Engine 5 и переработает некоторые механики оригинальной игры. Ремастер популярного симулятора выживания в мире динозавров многие геймеры встретили неоднозначно из-за его цены и отсутствия дополнений в комплекте. Сегодня авторы проекта заявили, что прислушались к игрокам и поэтому вносят серьезные корректировки в содержимое ARK: Survival Ascended.

Теперь ARK: Survival Ascended будет продаваться без предзаказа на ARK 2, а вместе с этим изменится и цена ремастера. Обновленное издание игры на всех платформах получит ценник в 60 долларов, однако в комплекте будут идти все оригинальные дополнения для ARK: Survival Evolved. Ранее авторы проекта планировали продавать DLC отдельно и цена за полное издание ремастера достигала 90 долларов, но от такого подхода решили отказаться.

Согласно новому плану разработчиков, владельцы Ark: Survival Ascended на релизе получат в режим Survival of the Fittest и дополнения Scorched Earth. Такие расширения как Aberration, Extinction и Genesis выйдет уже после выхода ремастера, но будут доступны всем бесплатно.