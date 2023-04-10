ARK: Survival Ascended 02.06.2015
7.9 780 оценок

Разработчики ARK: Survival Evolved извинились перед игроками, а также изменили цену на ремастер игры

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Gutsz
Новости

На днях разработчики из Studio Wildcard официально анонсировали обновленное издание ARK: Survival Evolved, которое будет использовать графический движок Unreal Engine 5 и переработает некоторые механики оригинальной игры. Ремастер популярного симулятора выживания в мире динозавров многие геймеры встретили неоднозначно из-за его цены и отсутствия дополнений в комплекте. Сегодня авторы проекта заявили, что прислушались к игрокам и поэтому вносят серьезные корректировки в содержимое ARK: Survival Ascended.

Теперь ARK: Survival Ascended будет продаваться без предзаказа на ARK 2, а вместе с этим изменится и цена ремастера. Обновленное издание игры на всех платформах получит ценник в 60 долларов, однако в комплекте будут идти все оригинальные дополнения для ARK: Survival Evolved. Ранее авторы проекта планировали продавать DLC отдельно и цена за полное издание ремастера достигала 90 долларов, но от такого подхода решили отказаться.

Согласно новому плану разработчиков, владельцы Ark: Survival Ascended на релизе получат в режим Survival of the Fittest и дополнения Scorched Earth. Такие расширения как Aberration, Extinction и Genesis выйдет уже после выхода ремастера, но будут доступны всем бесплатно.

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Мерцающие пиксели в отражениях.
Мерцающие пиксели в отражениях.
Комментарии: 7
Ваш комментарий
JohnTornton

сперва было две игры за 50 бачей, но игроки наныли на две игры по 60 бачей каждая

10
bysaturn

Да просто разработчики максимально гнилые в данном случае. Они обязаны давать хотя бы скидку владельцам оригинала.

2
Viperaberus21

Ну допы стоили еще 40 баксов, но как написал человек ниже, нужна давать скидку, А если человек купил игру и все допы, а если только игру типа человек поддержал ваш проект и для фаната давать скидку это нормально только игровая индустрия все больше превращается в корпоративную хрень

1
XamZz bysaturn

Никто никому ничего не обязан

0
Artery Kaulitz

Отдайте тогда оставшиеся платные DLC к оригинальному Ark, толку теперь их покупать?

1
Canek77-93

Размер в пол терабайта гарантирован?

0
awareness of greatness
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-1