Разработчики ARK: Survival Evolved извинились перед игроками, а также изменили цену на ремастер игры

На днях разработчики из Studio Wildcard официально анонсировали обновленное издание ARK: Survival Evolved, которое будет использовать графический движок Unreal Engine 5 и переработает некоторые механики оригинальной игры. Ремастер популярного симулятора выживания в мире динозавров многие геймеры встретили неоднозначно из-за его цены и отсутствия дополнений в комплекте. Сегодня авторы проекта заявили, что прислушались к игрокам и поэтому вносят серьезные корректировки в содержимое ARK: Survival Ascended.
Теперь ARK: Survival Ascended будет продаваться без предзаказа на ARK 2, а вместе с этим изменится и цена ремастера. Обновленное издание игры на всех платформах получит ценник в 60 долларов, однако в комплекте будут идти все оригинальные дополнения для ARK: Survival Evolved. Ранее авторы проекта планировали продавать DLC отдельно и цена за полное издание ремастера достигала 90 долларов, но от такого подхода решили отказаться.
Согласно новому плану разработчиков, владельцы Ark: Survival Ascended на релизе получат в режим Survival of the Fittest и дополнения Scorched Earth. Такие расширения как Aberration, Extinction и Genesis выйдет уже после выхода ремастера, но будут доступны всем бесплатно.
сперва было две игры за 50 бачей, но игроки наныли на две игры по 60 бачей каждая
Да просто разработчики максимально гнилые в данном случае. Они обязаны давать хотя бы скидку владельцам оригинала.
Ну допы стоили еще 40 баксов, но как написал человек ниже, нужна давать скидку, А если человек купил игру и все допы, а если только игру типа человек поддержал ваш проект и для фаната давать скидку это нормально только игровая индустрия все больше превращается в корпоративную хрень
Никто никому ничего не обязан
Отдайте тогда оставшиеся платные DLC к оригинальному Ark, толку теперь их покупать?
Размер в пол терабайта гарантирован?