Скриншоты и системные требования ARK: Survival Ascended. Игра выйдет уже 26 октября на ПК

Студия Wildcard представила скриншоты и системные требования ARK: Survival Ascended (ASA), а затем объявила о планах выпустить игру 26 октября в Steam. ASA выйдет в ноябре на Xbox Series X|S и PlayStation 5.
ARK: Survival Ascended — это ремейк любимой игры ARK: Survival Evolved нового поколения, в котором используются новейшие возможности Unreal Engine 5 (UE5) для огромных улучшений и усовершенствований графики и игрового процесса. Кодовая база ARK была полностью переписана, а ее оформление воссоздано вручную, чтобы в полной мере использовать преимущества UE5 с использованием высококлассных графических функций, таких как полностью динамическое глобальное освещение (Lumen), благодаря чему свет реалистично отражается от сотен миллионов треугольников. для предельной детализации.
ARK: Survival Ascended включает доступ ко всем мирам ARK, в том числе Scorched Earth, Aberration, Extinction, ARK Genesis Part 1 и ARK Genesis Part 2. С момента запуска доступен остров, а последующие миры будут добавляться на регулярной основе. У ASA будет своя собственная дорожная карта контента, включая изменения игрового процесса и качества жизни, новые DLC, сезонные события и многое другое.
Студия Wildcard выбрала Overwolf для внедрения кроссплатформенного моддинга в ARK: Survival Ascended через платформу CurseForge. Впервые моды ARK, созданные для ПК, смогут работать на консолях, что значительно расширит возможности моддеров и повысит качество игрового опыта для игроков на разных платформах. С помощью CurseForge авторы модов уже создают захватывающий новый контент для фанатов ARK, включая новых динозавров, структуры и оружие, а разработчики игр, такие как Blue Isle Studios и Skymap Games, создают премиум-моды на уровне DLC.
Системные требования
Минимальные:
- ОС: Windows 10/11 с обновлениями
- Процессор: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: AMD Radeon RX 5600 XT, NVIDIA GeForce 1080
- DirectX: версии 12
- Сеть: Широкополосное подключение к интернету
- Место на диске: 70 ГБ (требуется SSD)
Рекомендованные:
- ОС: Windows 10/11 с обновлениями
- Процессор: AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K
- Оперативная память: 32 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: AMD Radeon RX 6800, NVIDIA GeForce RTX 3080
- DirectX: версии 12
- Сеть: Широкополосное подключение к интернету
- Место на диске: требуется 70 ГБ (требуется SSD)
Учитывая блестящую оптимизацию первой части на релизе, не сомневаюсь в её качестве и во второй части :)
Ну не знаю как у вас, у меня стабильный играбельный фпс был на GTX980. Где то в районе 12-15 кадров в секунду
Ага, аналогичная ситуация, но у меня по всей видимости был проц по мощнее, или оператива шустрее, и все это показывало в районе 20-25 кадров! Нарадоваться не мог такой лютой скорости!
как при таком фпс играть, я при 50 уже не могу, раздражает.
Аналогично, хотя туже Ластуху прошел со средним фпс 25-35. Просто игрушка сама по себе неспешная и не онлайновая и привыкнуть можно.
Вот так правильно)
Зачем SSD? Я наиграл в предыдущей Арк почти 600 часов на hdd. И там разница была только в загрузке. Касаемо производительности было одинаково, что на ssd при сравнение с hdd количество статтеров было ноль. А вот видяха в этой игре играет сумасшедшую роль!!!! Чтоб играть в неё на ультрах придётся подождать выхода 5080-5090, ибо в первом Арке впритык даже для 4090, это если говорить про очень высокие разрешения. В любом случае игра ооочень красива и играть в неё не на ультрах считается ересью гейминга и боги графония такое не простят!
Ты не понял юмора)
Почему?) Понял про размер игры. И это правильно, ведь первый Арк со всеми допами весил почти 400 гигов. Возможно новый и будет со временем иметь размер 700гб🤷♂️
у меня ARK на ультравайд 2К мониторе с масштабированием DSR значение 4.00x (картинка приятней) почти всё на ультрах, кроме теней и неба( высокие поставил) 117 фпс, карта 4090.
Проверь в 4к в лесу, в солнечную погоду, в замесе с динозаврами и всё на ультрах😁
Ооооо, ванную! 128Гб+5090Ti вздрогнут и будут с трудом пыхтеть примерно до 30-гг года, не обращая внимания на оптимизационные патчи 😂
На 4-м скрине дино маслом смазали, не обращайте внимание))
А ты голышом побегай по джунглям так же будешь выглядеть.
Не, если я голышом побегаю по джунглям, то буду выглядеть коричневым.
Отзывы в Стиме оставляют желать лучшего, оптимизация никакущая! Особенно поражает быстрота графики, 40-50фпс на 1080 в ультранизких настройках и выключенными объёмными эффектами )))
Разрабы игр умудряются и топовые видяхи завалить
мда чувствую придется мне делать апгрейд компа, уже не первая игра новая которую моя 2080 не тянет на максах =(
Делай апгрейд. 2080 - это ископаемое уже, музейный экспонат кхе-кхе. Сам брал аорус 2080 в 2019 под эксодус, но ща это затычка уже офисная, ну или для голытьбы в 1080 p c фризами и настройками карячиться. Лоднакопил месяцок и 4090 взял короче и моник олед аорус 4к, пока терпимо кхе-кхе.
не гони, какой музейный экспонат? у меня RDR2 идет на ультра в 60 стабильных фпс в фулхд, тут вообще у большей части форума 1060 стоит
так я с 2019 г тока в 4к играю, либо 4к с длсс, в крайнем случае уменьшаю до 2к (это пока 2080 была). фулл хд - страшный сон эпохи десятых годов
Щас тебе свидетели 1080p расскажут про жертв маркетинга, заодно про dlss и генерацию послушаешь, правда они сами в глаза их не видели, тем более в 4к)
Половина этого сайта сидящих на 1050 - ко-ко-ко Оптимизация, ко-ко-ко Маркетинг, ко-ко-ко Подожду у моря погоды!
Так было всегда) Это сущность ждуна😁
А почему так минусят? Реально что ли на 1050 всей толпой сидят?
Я тебе больше скажу, у части этих дегроидов вообще нет ПК, они сидят с телефона!
Дегроиды с телефона передают привет твоей мамке и благодарят её за такую заботу о сыночке
Ты своей мамке привет передай, как же она тебя не любит, что даже кредит на ПК не возьмёт!