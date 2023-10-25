Скриншоты и системные требования ARK: Survival Ascended. Игра выйдет уже 26 октября на ПК

Студия Wildcard представила скриншоты и системные требования ARK: Survival Ascended (ASA), а затем объявила о планах выпустить игру 26 октября в Steam. ASA выйдет в ноябре на Xbox Series X|S и PlayStation 5.

ARK: Survival Ascended — это ремейк любимой игры ARK: Survival Evolved нового поколения, в котором используются новейшие возможности Unreal Engine 5 (UE5) для огромных улучшений и усовершенствований графики и игрового процесса. Кодовая база ARK была полностью переписана, а ее оформление воссоздано вручную, чтобы в полной мере использовать преимущества UE5 с использованием высококлассных графических функций, таких как полностью динамическое глобальное освещение (Lumen), благодаря чему свет реалистично отражается от сотен миллионов треугольников. для предельной детализации.

ARK: Survival Ascended включает доступ ко всем мирам ARK, в том числе Scorched Earth, Aberration, Extinction, ARK Genesis Part 1 и ARK Genesis Part 2. С момента запуска доступен остров, а последующие миры будут добавляться на регулярной основе. У ASA будет своя собственная дорожная карта контента, включая изменения игрового процесса и качества жизни, новые DLC, сезонные события и многое другое.

Студия Wildcard выбрала Overwolf для внедрения кроссплатформенного моддинга в ARK: Survival Ascended через платформу CurseForge. Впервые моды ARK, созданные для ПК, смогут работать на консолях, что значительно расширит возможности моддеров и повысит качество игрового опыта для игроков на разных платформах. С помощью CurseForge авторы модов уже создают захватывающий новый контент для фанатов ARK, включая новых динозавров, структуры и оружие, а разработчики игр, такие как Blue Isle Studios и Skymap Games, создают премиум-моды на уровне DLC.

Системные требования

Минимальные:

ОС: Windows 10/11 с обновлениями

Windows 10/11 с обновлениями

Процессор: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: AMD Radeon RX 5600 XT, NVIDIA GeForce 1080

AMD Radeon RX 5600 XT, NVIDIA GeForce 1080

DirectX: версии 12

версии 12

Сеть: Широкополосное подключение к интернету

Широкополосное подключение к интернету

Место на диске: 70 ГБ (требуется SSD)

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