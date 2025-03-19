Snail Games удаляет трейлер ARK: Aquatica из-за негативной реакции на его интенсивное использование ИИ

Snail Games сняла убирает трейлер ARK: Aquatica, последнего DLC для Ark: Survival Evolved, после волны негативной реакции на его злостное использование контента, созданного ИИ. Хотя трейлер все еще можно просмотреть по прямой ссылке, он был удален с канала студии и больше не может быть найден в поиске.
Первоначально представленный на GDC 2025, трейлер должен был подчеркнуть водное расширение, привнеся в игру новых подводных существ, биомы и механики. Вместо этого он быстро стал предметом споров, поскольку зрители отметили, что почти каждый аспект трейлера выглядел сгенерированным ИИ — от закадрового повествования до визуальных эффектов в стиле CGI.
Комментаторы не теряли времени, обвиняя Snail Games в низком уровне маркетинга и экономии, и один пользователь написал:
«Это отвратительно, и вам должно быть стыдно». Другие были более прямолинейны, призывая студию: «Пожалуйста, продайте франшизу Ark буквально кому угодно».
Такая реакция не совсем удивительна, учитывая историю ARK . Участие Snail Games в франшизе было больным местом в течение многих лет, поскольку компанию обвиняли в выкачивании доходов из Wildcard Studios и вмешательстве в разработку.
В 2023 году ARK : Survival Ascended был запущен по цене 50 долларов, что вынудило игроков повторно купить игру, закрыв официальные серверы ARK: Survival Evolved — шаг, широко раскритикованный как вопиющий сбор денег. ARK 2 также был отложен на неопределенный срок, а Studio Wildcard позже признала, что финансовые трудности Snail Games повлияли на разработку.
Последние два года выдались нелегкими для поклонников ARK, и этот трейлер, похоже, стал еще одной каплей в бочке воды для франшизы, охваченной противоречиями.
Трейлер, конечно, го**о, но генерация нейронки местами красивая.
Отличный пример когда экономия заходит за рамки дозволенного. А ведь у них были нормальные красивые трейлеры. Нафига было этот позор делать.
Вы не понимаете!
Все шекели уходят на игру!
Фига как продешевили, фулл нейронку бахнуть, а где геймплейные кадры то?
Их тоже выкладывали, но видно не понравилось...
Ну такое, не сильно информативный так же получился
не понравился разброс чистоты кадров. 12-120.
Кадры неодинаково чистые в ролике?
ага.
Да, максимально ИИшный ролик.
И это было бы даже красиво на каком-нибудь канале с ИИшными роликами. Но как ролик для игры это днище.
па3ориша то какое стыдоба...
Ничего не имею против ИИ. ИИ - друг человека!
А что, так можно было?
судя по всему автор тоже ИИ юзает
просто ии ещё много допускает всяких гличей, вот когда будет без гличей тогда народ и перестанет злиться за такое.
Какова игра, таков и трейлер. Недовольства мне непонятны. Просто качество трейлера наконец соответствует качеству игру... нет причин для нытья. Мне на самом деле без разницы, трейлер сделан в ручную или сгенерирован. Меня гораздо больше интересует качество игры, которое в данном случае весьма посредственно. И даже будь трейлер супер пупер качественно сделанным вручную, игра не прекратила бы быть посредственностью. Лучше бы разработчиков за качество игры пинали, а не за трейлер. Точка.
Выглядит ярко и красочно. Думаю многие взбудоражились, что такого в игре не будет.
нет, просто обычные люди такое создают по приколу, а тут игровая студия с крупной игрой и такая халтура
Действительно красиво. Особенно как из земли выходят щупальца. Конечности искривлённые. Освещение кривое и дофига чего ещё. Не говоря о том, как быстро меняется общий стиль визуала.