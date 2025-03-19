Snail Games удаляет трейлер ARK: Aquatica из-за негативной реакции на его интенсивное использование ИИ

Snail Games сняла убирает трейлер ARK: Aquatica, последнего DLC для Ark: Survival Evolved, после волны негативной реакции на его злостное использование контента, созданного ИИ. Хотя трейлер все еще можно просмотреть по прямой ссылке, он был удален с канала студии и больше не может быть найден в поиске.

Первоначально представленный на GDC 2025, трейлер должен был подчеркнуть водное расширение, привнеся в игру новых подводных существ, биомы и механики. Вместо этого он быстро стал предметом споров, поскольку зрители отметили, что почти каждый аспект трейлера выглядел сгенерированным ИИ — от закадрового повествования до визуальных эффектов в стиле CGI.

Комментаторы не теряли времени, обвиняя Snail Games в низком уровне маркетинга и экономии, и один пользователь написал:

«Это отвратительно, и вам должно быть стыдно». Другие были более прямолинейны, призывая студию: «Пожалуйста, продайте франшизу Ark буквально кому угодно».

Такая реакция не совсем удивительна, учитывая историю ARK . Участие Snail Games в франшизе было больным местом в течение многих лет, поскольку компанию обвиняли в выкачивании доходов из Wildcard Studios и вмешательстве в разработку.

В 2023 году ARK : Survival Ascended был запущен по цене 50 долларов, что вынудило игроков повторно купить игру, закрыв официальные серверы ARK: Survival Evolved — шаг, широко раскритикованный как вопиющий сбор денег. ARK 2 также был отложен на неопределенный срок, а Studio Wildcard позже признала, что финансовые трудности Snail Games повлияли на разработку.

Последние два года выдались нелегкими для поклонников ARK, и этот трейлер, похоже, стал еще одной каплей в бочке воды для франшизы, охваченной противоречиями.