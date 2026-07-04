Состоялся релиз пиратского дополнения ARK Tides of Fortune для симулятора выживания ARK: Survival Ascended

Разработчики из Studio Wildcard выпустили крупное дополнение ARK Tides of Fortune для симулятора выживания ARK: Survival Ascended. Расширение посвящено морским приключениям, сражениям на кораблях и поиску сокровищ, а роль ключевого персонажа в нем исполнил актер Карл Урбан.

Основным местом действия расширения стал огромный симулированный океан, ранее представленный в Genesis Ascended Part 1, который теперь занимает всю игровую карту. Игрокам предстоит примерить на себя роль мореплавателей, бороздить водные просторы в поисках зарытых кладов и участвовать в масштабных морских сражениях с вражескими флотилиями.

В распоряжении выживших окажутся настраиваемые морские суда, среди которых быстрый шлюп и величественная бригантина. Строительство кораблей осуществляется на специальной верфи, после чего их можно превратить в плавучие крепости, настроив палубы, покрасив корпус и установив пиратский флаг. Управление судном и стрельба из бортовых пушек зажигательными или коррозионными снарядами происходят в ручном режиме, без необходимости управлять экипажем. Улучшать характеристики кораблей можно с помощью 3 веток умений, разделенных на Пиратство, Торговлю и Роскошь.

Список доступных существ пополнился 2 новыми представителями. Тайдепуп представляет собой небольшую полуводную саламандру, которая способна лечить союзников и защищать их от урона, находясь на плече персонажа. Повзрослевшую особь можно использовать в качестве ездового животного, создающего зону регенерации. Вторым питомцем стал попугай, помогающий отслеживать ценные сундуки, альфа-существ и корабли противников. В процессе совместных миссий попугай приносит особые перья привязанности, заменяющие требования для приручения других созданий.

Сюжетная линия дополнения подается через кинематографические сцены с участием известных актеров. Роль ветерана Боба исполнил Карл Урбан, а героиню Мику сыграла Аулии Кравальо. Игроки могут выбрать Боба в качестве 3-го стандартного облика при создании персонажа или применить его внешность как косметический костюм к уже существующему выжившему. Для продвижения по сюжету и открытия новых роликов необходимо выполнять различные испытания, включая командование флотом и приручение сильных существ.

Среди нового снаряжения в игре появились ручная пушка с картечными патронами для ближнего боя и лопата для поиска сокровищ по картам из бутылок. Выжившие могут возводить новые постройки, включая водные отсеки для разведения морских существ, рынок для торговли с другими пользователями, логистические журналы для организации складов и аквариумы для демонстрации редкого улова. Также добавлены доски объявлений с динамическими контрактами на охоту и набор строительных блоков в стиле испанской колониальной архитектуры.

Для запуска расширения требуется наличие оригинальной версии ARK: Survival Ascended. Минимальная цена дополнения в сервисе Steam составляет 1600 рублей. Проект поддерживает русский интерфейс и субтитры, однако озвучка доступна только на английском языке.