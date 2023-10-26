Состоялся релиз ремастера ARK: Survival Evolved на движке Unreal Engine 5

ARK: Survival Ascended стал доступен в раннем доступе для ПК через Steam по цене 1350 рублей. с 10-процентной скидкой в неделю запуска, а в ноябре состоится запуск серий для PlayStation 5 и Xbox, объявили издатель и разработчик Studio Wildcard, издатель Snail, а также разработчики Grove Street Games и Instinct Games.

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Изначально планировалось, что версии для PlayStation 5 и Xbox будут выпущены одновременно с версией для ПК, однако запуск был перенесен на ноябрь после того, как команда разработчиков "выявила ряд критических проблем в многопользовательской версии игры, которые могли бы иметь серьезные последствия для консольных версий игры".

Версия ARK: Survival Ascended в раннем доступе включает в себя "Остров" - первую официальную карту игры, а также официальную поддержку модов. Ожидается, что игра останется в режиме раннего доступа до конца 2024 года, а все миры расширения ARK: Survival Evolved и другие будут выходить в виде обновлений в течение всего периода раннего доступа.