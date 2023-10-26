Состоялся релиз ремастера ARK: Survival Evolved на движке Unreal Engine 5

ARK: Survival Ascended стал доступен в раннем доступе для ПК через Steam по цене 1350 рублей. с 10-процентной скидкой в неделю запуска, а в ноябре состоится запуск серий для PlayStation 5 и Xbox, объявили издатель и разработчик Studio Wildcard, издатель Snail, а также разработчики Grove Street Games и Instinct Games.
Один из немецких пользователей уже смог поиграть в игру и показал реальный геймплей новинки
Изначально планировалось, что версии для PlayStation 5 и Xbox будут выпущены одновременно с версией для ПК, однако запуск был перенесен на ноябрь после того, как команда разработчиков "выявила ряд критических проблем в многопользовательской версии игры, которые могли бы иметь серьезные последствия для консольных версий игры".
Версия ARK: Survival Ascended в раннем доступе включает в себя "Остров" - первую официальную карту игры, а также официальную поддержку модов. Ожидается, что игра останется в режиме раннего доступа до конца 2024 года, а все миры расширения ARK: Survival Evolved и другие будут выходить в виде обновлений в течение всего периода раннего доступа.
Они не заставят людей купить этот багованный калл ещё раз.
Да боже. Снова у тебя ремейк, там где и близко не ремейк. Это ремастер, переиздание, что угодно, но не ремейк.
Нигде не пишут, что это ремейк. Даже в стиме. Это буквально перенесенная Survival Evolved с UE4 на UE5 с фишками типа Nanite.
И какой же пздц. Этот ремастер вышел В РАННЕМ ДОСТУПЕ. В раннем доступе КАРЛ. При том, что оригинал в раннем был долгое время и в faq'е ремастера пишут, что ранний нужен из-за UE5 и новых фишек движка. Короче говоря - оптимизацию править будут. 👍
А длц с оригинальной игры судя входят? А длц будут позже. АХАХАХ. И в описании еще и подчеркивают, что они будут бесплатны. Ну ничего себе, вот это щедрые! Бесплатно ли обладателям оригинала? Нет, конечно. Ну может хотя бы скидку дали обладателям оригинала? Ахаха - нет.
Игра хорошая, но разработчики и этот ремастер - это просто смешно. Попытка выкачки денег на ровном месте. Это должно было быть обновление.
Хорошо, исправлю на ремастер.
Ура, спасибо!
Что-то с освещением не так. Выглядит вырвиглазно.
Покупать игру снова ради график-пака? Ну чото не хочется. Посмотрю окончательный вариант в 24м.
Это что, тот же Арк только в новой шкурке? 😳
по сути в старой шкурке, это все тот же арк, но на ue5 вместо ue4
UE5 должен получше обрабатывать освещение и ронять наш фпс внулину
был косарик за игру а теперь уже 4 косарика)
Странно а на скрине цена 3798р
Фу, анимация перса от 3-го лица та же корявая, позорники разрабы