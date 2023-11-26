Studio Wildcard одобрила 120 модов для кросс-плея ARK: Survival Ascended

Студия Wildcard представила список модов, которые будут кроссплатформенно совместимы Ark Survival Ascended. Речь идет о более чем 120 творениях энтузиастов.

«Захватывающие новости», — говорит студия Wildcard в своем последнем сообщении сообществу Ark. — «Мы рады сообщить, что дали зеленый свет более 120 потрясающим новым модам для кроссплатформенной игры».

Среди них многие из самых популярных модов, скачивания некоторых уже превысили миллион за месяц после запуска Ark: Survival Ascended.

К ним относятся важные обновления качества жизни, такие как Automated Ark для устранения некоторых из наиболее обыденных задач, SuperSpyglass для быстрого и легкого анализа динозавров и статистики, Utilities Plus для предоставления многоразовых версий многих полезных инструментов и TG Stacking, который позволяет вам нужно складывать инвентарь намного выше, чтобы увеличить грузоподъемность.

Также имеются все семь модов Additions Ascended, каждый из которых представляет дополнительного динозавра из коллекции Ark Additions из оригинальной игры от Garuga123. Среди них мы находим Брахиозавра, Цератозавра и Архелона. Также есть популярная карта Сватальфхейма на тему гномов от Nekatus_Modding, гигантский ландшафт с уникальными ресурсами (включая чистое золото и мифрил) и специальными вариантами альфа-динозавров.

Полный список одобренных кроссплатформенных модов для Ark: Survival Ascended можно найти здесь.