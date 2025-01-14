Студия Wildcard представила обновлённую дорожную карту для ARK: Survival Ascended, охватывающую планы по контенту и обновлениям на ближайшие два года. Ремастер популярной игры ARK: Survival Evolved стартовал в раннем доступе в ноябре 2023 года, и с тех пор разработчики продолжают активно развивать проект.
Первым важным этапом станет крупное техническое обновление в марте 2025 года. Игра будет переведена на последнюю версию Unreal Engine 5.5, что обещает значительное улучшение производительности. Кроме того, будет восстановлена поддержка технологии генерации кадров NVIDIA, отключённой ранее из-за проблем с движком.
Ключевые обновления контента
- Апрель 2025: релиз карты Ragnarok Ascended и новая механика Fantastic Tame, позволяющая приручать существ с уникальными способностями.
- Июнь 2025: выпуск новой карты в формате платного DLC.
- Август 2025: переработка карты Valguero Ascended и добавление нового бесплатного существа, выбранного сообществом.
2026 год: акцент на Genesis и новые возможности
- Апрель: ремастер дополнения Genesis: Часть 1 и запуск нового контента Bob’s True Tales: Часть 1.
- Август: выход Genesis: Часть 2 вместе с продолжением Bob’s True Tales.
- Декабрь: обновление карты Fjordur Ascended в бесплатном формате.
В течение 2026 года разработчики также добавят три новых существа в рамках программы Fantastic Tame.
Обновления обещают сделать ARK: Survival Ascended не только технически совершеннее, но и значительно расширить игровой опыт для поклонников выживания в мире динозавров.
Эм... я правильно понял АРК 2 уже всё ?
сразу на старте продаж - уже всё.
оптимизация в планы не входит как я вижу
Ну правильно, зачем им разрабатывать вторую часть, когда можно эту доить до бесконечности, да еще и вин дизилю в трусах платить. Вайлдкарт - такие вайлдкарт. Ни одной новости по арк 2 и тем более живого геймплея. // Данила Мудров