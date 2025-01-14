Студия Wildcard представила обновлённую дорожную карту для ARK: Survival Ascended, охватывающую планы по контенту и обновлениям на ближайшие два года. Ремастер популярной игры ARK: Survival Evolved стартовал в раннем доступе в ноябре 2023 года, и с тех пор разработчики продолжают активно развивать проект.

Первым важным этапом станет крупное техническое обновление в марте 2025 года. Игра будет переведена на последнюю версию Unreal Engine 5.5, что обещает значительное улучшение производительности. Кроме того, будет восстановлена поддержка технологии генерации кадров NVIDIA, отключённой ранее из-за проблем с движком.

Ключевые обновления контента

Апрель 2025 : релиз карты Ragnarok Ascended и новая механика Fantastic Tame, позволяющая приручать существ с уникальными способностями.

: релиз карты Ragnarok Ascended и новая механика Fantastic Tame, позволяющая приручать существ с уникальными способностями. Июнь 2025 : выпуск новой карты в формате платного DLC.

: выпуск новой карты в формате платного DLC. Август 2025: переработка карты Valguero Ascended и добавление нового бесплатного существа, выбранного сообществом.

2026 год: акцент на Genesis и новые возможности

Апрель : ремастер дополнения Genesis: Часть 1 и запуск нового контента Bob’s True Tales: Часть 1.

: ремастер дополнения Genesis: Часть 1 и запуск нового контента Bob’s True Tales: Часть 1. Август : выход Genesis: Часть 2 вместе с продолжением Bob’s True Tales.

: выход Genesis: Часть 2 вместе с продолжением Bob’s True Tales. Декабрь: обновление карты Fjordur Ascended в бесплатном формате.

В течение 2026 года разработчики также добавят три новых существа в рамках программы Fantastic Tame.

Обновления обещают сделать ARK: Survival Ascended не только технически совершеннее, но и значительно расширить игровой опыт для поклонников выживания в мире динозавров.