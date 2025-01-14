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ARK: Survival Ascended 02.06.2015
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Выживание, Инди, От первого лица, Виртуальная реальность
8 992 оценки

Студия Wildcard представила обновлённую дорожную карту для ARK: Survival Ascended

butcher69
Новости

Студия Wildcard представила обновлённую дорожную карту для ARK: Survival Ascended, охватывающую планы по контенту и обновлениям на ближайшие два года. Ремастер популярной игры ARK: Survival Evolved стартовал в раннем доступе в ноябре 2023 года, и с тех пор разработчики продолжают активно развивать проект.

Первым важным этапом станет крупное техническое обновление в марте 2025 года. Игра будет переведена на последнюю версию Unreal Engine 5.5, что обещает значительное улучшение производительности. Кроме того, будет восстановлена поддержка технологии генерации кадров NVIDIA, отключённой ранее из-за проблем с движком.

Ключевые обновления контента

  • Апрель 2025: релиз карты Ragnarok Ascended и новая механика Fantastic Tame, позволяющая приручать существ с уникальными способностями.
  • Июнь 2025: выпуск новой карты в формате платного DLC.
  • Август 2025: переработка карты Valguero Ascended и добавление нового бесплатного существа, выбранного сообществом.

2026 год: акцент на Genesis и новые возможности

  • Апрель: ремастер дополнения Genesis: Часть 1 и запуск нового контента Bob’s True Tales: Часть 1.
  • Август: выход Genesis: Часть 2 вместе с продолжением Bob’s True Tales.
  • Декабрь: обновление карты Fjordur Ascended в бесплатном формате.

В течение 2026 года разработчики также добавят три новых существа в рамках программы Fantastic Tame.

Обновления обещают сделать ARK: Survival Ascended не только технически совершеннее, но и значительно расширить игровой опыт для поклонников выживания в мире динозавров.

4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Александр Дантес

Эм... я правильно понял АРК 2 уже всё ?

2
DarkNezias_Gebeine

сразу на старте продаж - уже всё.

0
Royer

оптимизация в планы не входит как я вижу

2
Пользователь ВКонтакте

Ну правильно, зачем им разрабатывать вторую часть, когда можно эту доить до бесконечности, да еще и вин дизилю в трусах платить. Вайлдкарт - такие вайлдкарт. Ни одной новости по арк 2 и тем более живого геймплея. // Данила Мудров

0