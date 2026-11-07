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ARK: Survival Ascended 02.06.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Инди, От первого лица, Виртуальная реальность
7.9 1 098 оценок

В ARK: Survival Ascended добавили ящера-оборотня Энигмазавра

GameTrailers GameTrailers

Studio Wildcard добавила в survival-экшен с элементами RPG ARK: Survival Ascended Энигмазавра — финальное существо набора Fantastic Tames. Новый питомец меняет облик, копирует других созданий и сохраняет часть освоенных способностей.

Энигмазавр не просто маскируется: он действительно превращается в выбранное животное и может обмануть даже представителей его вида. Например, тираннозавр после превращения способен получить жало скорпиона.

Существо завершает первый набор Fantastic Tames, куда ранее вошли Бурроубак и трёхголовый Церберакс.

Трейлеры 31 Обновления 23
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

После того как они взяли и тупо скопировали первую часть с воплями, что купленная вами первая - больше не поддерживается и покупайте за 5 тысяч вторую...я даже заморачиваться не стану, ПНХ они! // Даббл Килл

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