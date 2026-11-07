В ARK: Survival Ascended добавили ящера-оборотня Энигмазавра

Studio Wildcard добавила в survival-экшен с элементами RPG ARK: Survival Ascended Энигмазавра — финальное существо набора Fantastic Tames. Новый питомец меняет облик, копирует других созданий и сохраняет часть освоенных способностей.

Энигмазавр не просто маскируется: он действительно превращается в выбранное животное и может обмануть даже представителей его вида. Например, тираннозавр после превращения способен получить жало скорпиона.

Существо завершает первый набор Fantastic Tames, куда ранее вошли Бурроубак и трёхголовый Церберакс.