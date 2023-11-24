Видео сравнения графики ARK: Survival Ascended на Xbox Series X и ПК

Студия Wildcard недавно выпустила ARK: Survival Ascended на Xbox Series X в раннем доступе. Игра уже давно доступна для ПК и на сегодняшний день является одной из самых требовательных компьютерных игр. Итак, как версия Xbox Series X выглядит по сравнению с ПК в Epic Settings?

В этом видео автор Axrora сравнил многочисленные сцены из игры. В версии для ПК были установлены настройки Epic, а версии для Xbox Series X и ПК работали с разрешением 4K. Однако неясно, использует ли ПК Native 4K или нет.

Версия ARK: Survival Ascended для ПК выглядит намного лучше, чем версия для Xbox Series X. От теней и уровня детализации до мелких объектов на местности — на ПК все выглядит лучше. Иногда версия Xbox Series X кажется версией прошлого поколения.

Как уже упоминалось ранее, ARK: Survival Ascended все еще находится в раннем доступе. Таким образом, пока несправедливо судить о её работе. Более того, в игре есть некоторые технические и визуальные проблемы. Несмотря на эти проблемы, ARK: Survival Ascended временами все же может быть визуально впечатляющей. Это сравнение также подчеркивает, почему версия для ПК настолько требовательна. Да, и на Xbox Series X частота кадров колеблется от 30 до 60 кадров в секунду.

ARK: Survival Ascended останется в раннем доступе до конца 2024 года. По крайней мере, таков первоначальный план Studio Wildcard.