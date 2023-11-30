Wildcard временно отключила кросс-плей Ark: Survival Ascended с ПК "во благо игры"

Запуск Ark: Survival Ascended прошел не совсем гладко на фоне разногласий по поводу цены и производительности игры, а также постоянных отсрочек выхода консольных версий. Последнее спорное изменение, внесенное в игру студией Wildcard: отключение кросс-плея с ПК-игроками. Причина, по которой было принято такое решение, четко указана: «во благо игры».

Как уже произошло с Ark: Survival Evolved, Ark: Survival Ascended также страдает от читеров, причем настолько, что возникает несколько проблем. Обвинение понятно: несмотря на многолетний опыт и несмотря на то, что это всего лишь обновленная версия игры, которая уже некоторое время присутствует на рынке, студия Wildcard, похоже, так и не научилась справляться с читерами.

В ответ компания приняла радикальное решение: деактивировать клиентов Windows, не позволяя им присоединяться к кросс-игровым PvP-серверам. Однако это временная ситуация, поскольку Studio Wildcard работает с Windows и BattleEye, системой защиты от читеров, чтобы реализовать более надежную защиту. К сожалению, пока нет даты, указывающей, когда функция снова станет доступна.

Реакция сообщества была разной. Есть те, кто находит это решение абсурдным, считая, что пользователи Steam смогут продолжать получать доступ к кроссплей-серверам. Однако есть те, кто приветствует уменьшение количества читеров после блокировки.

При этом студия также уточнила, что эта мера не затронет одиночные игры и частные серверы.