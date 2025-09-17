Arkheron от создателя World of Warcraft проведёт первый плейтест уже на выходных

Bonfire Studios, основанная бывшим креативным директором Blizzard Робом Пардо, готовит к релизу новый многопользовательский проект Arkheron. Игра выйдет в 2026 году, а уже с 19 по 21 сентября все желающие смогут принять участие в первом альфа-плейтесте на ПК через Steam.

Arkheron — это PvP-экшен, где 15 команд по три игрока сражаются за восхождение на башню, собранную из фрагментов их прошлых жизней. Главное отличие проекта — акцент на предметах: именно они играют роль героев, обладая уникальными способностями и позволяя создавать билды на лету.

Чтобы подняться на следующий этаж, команде нужно захватить и удержать маяк в течение 30 секунд. Разработчики обещают динамичные матчи без бездумного закликивания, где успех зависит от командной работы и грамотного использования собранных предметов.

Плейтест будет доступен с пятницы по воскресенье, ежедневно с 21:00 до 11:00 по МСК. Достаточно запросить доступ к игре на странице Arkheron в Steam.