На ПК стартовал закрытый бета-тест необычной смеси "Королевской битвы" и экшен-RPG - Arkheron

Команда из Bonfire Studios объявила о начале закрытого бета-тестирования своего амбициозного многопользовательского проекта Arkheron. Тестирование уже началось и проходит на ПК через цифровой магазин Steam - будет длиться до 27 июля.

Визуально Arkheron выглядит как мрачный экшен от третьего лица с изометрической камерой, однако геймплейная структура здесь кардинально иная. Это не клон Diablo 4 или PoE 2, как можно подумать на первый взгляд. Разработчики скрестили механику хардкорных PvP-битв и правила «Королевской битвы» с командным уклоном.

Сюжет переносит геймеров в загадочную, полную монстров башню. В матче одновременно принимают участие до 45 игроков, разбитых на отряды по три человека. В начале сессии все участники находятся в абсолютно равных условиях — без предварительно собранных комплектов оружия или брони. Исследуя этажи башни, уничтожая мобов и другие команды, игроки собирают реликвии. Одной из главных тактических механик заявлен сбор «синергии» предметов: объединяя одинаковые типы лута, игроки прямо на ходу прокачивают героя и открывают мощные дополнительные навыки для выживания.

Главным режимом беты стало - Восхождение. До окончания таймера командам нужно успеть захватить спасательные маяки, чтобы подняться на этаж выше, в то время как отстающие отсеиваются. Заканчивается битва на вершине башни — эпичным классическим сражением "3 на 3".

Если верить отзывам игроков из прошлого закрытого альфа-теста, авторы серьезно обновили систему сбора трофеев, улучшили сетевой код и стабильность соединения, а главное — снизили системные требования для ПК.

Подать заявку и присоединиться к ЗБТ можно на официальной странице Arkheron в Steam. Разработчики планируют, что в будущем проект выйдет также и на консоли PlayStation 5 и Xbox Series X|S.