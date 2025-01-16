Один из создателей World of Warcraft представил свою новую игру Arkheron, но не может объяснить, что это такое

Бывший творческий директор Blizzard Роб Пардо (ведущий дизайнер World of Warcraft, StarCraft и Warcraft 3) решил рассказать о своём новом проекте — игре Arkheron. Правда, объяснить, что это за игра, у него пока толком не получается. Известно только, что это какой-то командный PvP-проект с мрачной атмосферой.

«Мы сами пока не можем толком объяснить, что это такое», — честно признаётся Пардо.

По его словам, чтобы понять суть игры, в неё просто нужно поиграть. Он лишь уточнил, что это точно не шутер и вообще не похоже ни на одну существующую игру.

В общем, вот что пока известно наверняка: камера будет сверху, управление заточено под геймпад, а сюжет не станет главной фишкой — примерно как в League of Legends или Overwatch. Хотя какая-то своя история у игры всё-таки будет.

Ну а разработка Arkheron началась ещё в 2018 году. Делают игру на Unity, правда, движок серьёзно доработали под свои нужды. Сейчас проходит закрытое тестирование в Северной Америке, а скоро оно начнётся и в других регионах.