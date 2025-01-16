Один из создателей World of Warcraft представил свою новую игру Arkheron, но не может объяснить, что это такое

Бывший творческий директор Blizzard Роб Пардо (ведущий дизайнер World of Warcraft, StarCraft и Warcraft 3) решил рассказать о своём новом проекте — игре Arkheron. Правда, объяснить, что это за игра, у него пока толком не получается. Известно только, что это какой-то командный PvP-проект с мрачной атмосферой.
«Мы сами пока не можем толком объяснить, что это такое», — честно признаётся Пардо.
По его словам, чтобы понять суть игры, в неё просто нужно поиграть. Он лишь уточнил, что это точно не шутер и вообще не похоже ни на одну существующую игру.
В общем, вот что пока известно наверняка: камера будет сверху, управление заточено под геймпад, а сюжет не станет главной фишкой — примерно как в League of Legends или Overwatch. Хотя какая-то своя история у игры всё-таки будет.
Ну а разработка Arkheron началась ещё в 2018 году. Делают игру на Unity, правда, движок серьёзно доработали под свои нужды. Сейчас проходит закрытое тестирование в Северной Америке, а скоро оно начнётся и в других регионах.
ну создатель должен же знать что он создает же, если он не может объяснить что он создал то тогда из него плохой создатель.
Скорее всего, всё он может. Просто признать, что после 7 лет производственного ада они выкакали в итоге клон какой-нибудь уже существующей сессионной дрочильни — сродни мертворождению.
зато я могу , кал трешак это очередной
твой коммент
так все написано