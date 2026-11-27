Bonfire Studios выпустила командный PvP-экшен Arkheron. В ролике показаны подъём по Башне, сражения с соперниками и монстрами, поиск реликвий и гонка со временем.

Команды пробиваются наверх, собирая предметы с мощными способностями. Их можно комбинировать, подстраивая тактику под найденное снаряжение и действия противников.

Каждый новый забег потребует адаптироваться к меняющемуся набору реликвий и выживать в борьбе с другими отрядами.

Arkheron уже доступна на Xbox Series X|S и PC в Steam.