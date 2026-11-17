Создатели коллекционной карточной игры Union Arena анонсировали коллаборацию с Arknights. Тизер знакомит с будущим набором по мотивам стратегической RPG и обещает подробности позднее.

Arknights рассказывает о сотрудниках фармацевтической компании Rhodes Island, которые борются со смертельной инфекцией и вызванными ею конфликтами. Игроки собирают отряд Операторов, развивают их и отправляют на операции.

В основе оригинальной игры — тактические сражения, разные классы бойцов, автоматическое развёртывание и развитие собственной базы.