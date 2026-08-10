Arknights спустя шесть лет наконец получит официальный клиент для ПК - эмуляторы больше не понадобятся

Arknights наконец выходит за пределы мобильных платформ: 13 августа тактическая RPG получит официальный клиент для Windows. Игроки смогут отказаться от Android-эмуляторов и продолжить игру с уже существующим прогрессом.

Клиент станет доступен 13 августа.. Для запуска потребуется скачать установщик с официального сайта Arknights и использовать отдельный лаунчер. При этом разработчики подтвердили полноценную синхронизацию сохранений между мобильной и ПК-версиями, поэтому переносить аккаунт вручную или начинать игру заново не придется.

Системные требования у Arknights при этом остаются довольно скромными. Для запуска потребуются Windows 10 или 11, процессор уровня Intel Core i3-6100, видеокарта GTX 750 Ti, 8 ГБ оперативной памяти и 30 ГБ свободного места. Во время установки понадобится еще около 20 ГБ временного пространства. Рекомендуемая конфигурация включает Intel Core i5-8400 и GTX 1060.

Таким образом, речь идет именно о полноценном официальном ПК-клиенте, а не о версии, которую придется запускать через эмулятор Android. Для Arknights это особенно заметное изменение: мобильная игра существует уже около шести лет, однако до сих пор пользователям ПК приходилось искать обходные варианты для игры на компьютере.

Выход клиента приходится на период празднования 6,5-летия Arknights. На этом фоне запуск ПК-версии выглядит особенно символично: оригинальная игра наконец получает полноценную поддержку настольных компьютеров спустя годы после релиза. При этом Arknights: Endfield, спин-офф серии, изначально получил версию для ПК, что лишь сильнее подчеркивало отсутствие официального клиента у оригинала.

Теперь эта ситуация изменится. Уже с 13 августа «Доктора» смогут играть в Arknights на Windows без стороннего программного обеспечения, сохранив весь накопленный на мобильных устройствах прогресс.