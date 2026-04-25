Для "Arknights" анонсирован кроссовер с "My Little Pony"

В ходе стрима, посвящённого седьмой годовщине «Аркнайтс», студия Hypergryph представила тизер будущей коллаборации с вселенной My Little Pony. Позднее информация была подтверждена в официальных аккаунтах игры.
По словам продюсера Хай Мао, интеграция пройдёт по сценарию, близкому к недавнему сотрудничеству с Sanrio. В рамках события в игре предположительно появятся:
- новые скины для оперативников;
- тематическая мебель для базы;
- аватарки, рамки профиля и оформление главного меню.
Создатели уточнили, что в игру не только пригласят оригинальных персонажей вселенной «пони», но также представят «понифицированные» версии знакомых игрокам героев
Конкретные сроки и полный список контента не раскрываются. Детали коллаборации будут объявлены дополнительно.
Хорошо, что я в Эндфилд больше не играю. И так заводы там ещё то гемно, так ещё и коллаб какой-то стрёмный. Мне вот реально интересно, введут типа ту же Апплджек в стиле девушек Аркнайтс, при этом это получается, что можно будет считать их переделанной версией из Эквестрии (или как там правильно), или просто сову, так сказать, на глобус натянут, на нынешних персонажей? В любом случае, лучше в оригинальную Арку поиграть, там меньше заморочек.