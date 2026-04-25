Для "Arknights" анонсирован кроссовер с "My Little Pony"

В ходе стрима, посвящённого седьмой годовщине «Аркнайтс», студия Hypergryph представила тизер будущей коллаборации с вселенной My Little Pony. Позднее информация была подтверждена в официальных аккаунтах игры.

По словам продюсера Хай Мао, интеграция пройдёт по сценарию, близкому к недавнему сотрудничеству с Sanrio. В рамках события в игре предположительно появятся:

новые скины для оперативников;

тематическая мебель для базы;

аватарки, рамки профиля и оформление главного меню.

Создатели уточнили, что в игру не только пригласят оригинальных персонажей вселенной «пони», но также представят «понифицированные» версии знакомых игрокам героев

Конкретные сроки и полный список контента не раскрываются. Детали коллаборации будут объявлены дополнительно.