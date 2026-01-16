ЧАТ ИГРЫ
Arknights: Endfield 22.01.2026
Ролевая, Стратегия, Условно-бесплатная, Аниме
7.5 53 оценки

35 миллионов предварительных регистраций: Arknights: Endfield готовится к запуску с размахом

butcher69 butcher69

Бесплатная 3D RPG Arknights: Endfield преодолела отметку в 35 миллионов предварительных регистраций по всему миру. Об этом сообщили издатель GRYPHLINE и разработчик Mountain Contour, сопроводив анонс сразу тремя новыми роликами: официальным трейлером запуска, сюжетным трейлером оператора и свежей демонстрацией геймплея.

В трейлере запуска зрителей встречают кинематографические сцены под оригинальную композицию «We Are Empire» рок-группы STARSET, а геймплейный ролик New Horizons демонстрирует масштабные индустриальные ландшафты, разнообразных операторов и нарастающую интригу мира Endfield.

Arknights: Endfield разворачивается в новой части вселенной Arknights и делает ставку на исследования, строительство баз и стратегические сражения в реальном времени. Игрокам предстоит управлять отрядом из четырёх операторов, комбинируя их умения, элементальные синергии и тактические приёмы.

Сюжет сосредоточен на Endministrator — легендарном стражe, пробудившемся после десятилетий гибернации, чтобы возглавить Endfield Industries с орбитальной станции OMV Dijiang. В честь достижения все награды сообщества будут доступны игрокам с первого дня запуска.

Комментарии:  5
ДаДжи

и чем оно отличается от вутерин вейвс или сноубрек?количеством полигонов на персонажах?

Роман45554

как не послушать у этих китайцев всегда миллиарды игры ихние ждут

ОгурчикЮрец

Так это больше на их рынок идёт.

А там такое любят ну и людей не мало там.

+ Там на всем играть можно ПК \ Консоли \ Телефон

JohnyKitamao ОгурчикЮрец

а где можно не на всём играть? это всё везде есть

ОгурчикЮрец JohnyKitamao

Ну телефоны не везде есть.

+ Телефонных Геймеров,:D всегда больше.