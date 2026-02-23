Алгоритмы удовольствия: авторы Arknights: Endfield показали сюжетный и геймплейный трейлеры Ивонны

Разработчики Arknights: Endfield представили новую героиню лимитированного баннера — шестизвёздочного оперативника Ивонну. Некоторые игроки могли заполучить её ранее при неудачной попытке 50/50, однако теперь персонаж получит полноценный повышенный шанс выпадения.

Баннер специального найма стартует 24 февраля в 20:00 по московскому времени — сразу после завершения баннера Гилберты. В честь анонса авторы опубликовали два ролика: сюжетный трейлер и отдельную демонстрацию боевых навыков героини.

Ивонна — сотрудница технического отдела Endfield, отвечающая за исследования эфира, мора и связанных с ними технологий. На первый взгляд она производит впечатление эксцентричной модницы: ярко красит рога и хвост, легко может променять научную конференцию на модный журнал и обожает всё новое и необычное.

Однако за образом бунтарки скрывается настоящий научный гений. Ещё в юности Ивонна получала престижные награды и подавала большие надежды, но вместо академической карьеры выбрала работу в Endfield. Причины такого решения она предпочитает не раскрывать, оставляя простор для догадок.

Судя по представленным видео, Ивонна станет не только эффектным, но и крайне полезным пополнением состава оперативников.