Arknights: Endfield бросает вызов коротким сессиям: авторы верят в "хардкорных" игроков

Arknights: Endfield — новая игр от Hypergryph, основанная на популярной мобильной франшизе Arknights, вышла в эпоху коротких и казуальных игр. Тем не менее разработчики уверены: на игры с большим объемом контента и хардкорным подходом есть спрос.

В интервью изданию Automaton дизайнер RUA рассказал о философии команды. По его словам, Endfield не предназначена для случайных 10-минутных сессий. «Я прекрасно понимаю, что Endfield — это не та игра, в которую можно просто так зайти на 10 минут», — признался он. В отличие от многих современных проектов, разработчики не стремятся сделать игру легкой и быстрой: основной упор сделан на глубокий и захватывающий опыт, который требует времени и усилий.

Endfield сочетает стратегические бои в реальном времени, исследование разрушенного мира Талос-II и строительство фабрик через Automated Industry Complex. Игрокам предстоит управлять производственными линиями, добывать ресурсы и синтезировать предметы, а также комбинировать навыки операторов для эффективного преодоления угроз. «Мы не хотим лгать и говорить, что можно просто заходить и играть понемногу», — добавляет RUA, отмечая, что проект рассчитан на пользователей, ищущих насыщенный и иммерсивный игровой опыт.

Разработчики подчеркивают, что спрос на такие проекты особенно силен в Китае, где у игроков есть высокопроизводительные смартфоны и желание наслаждаться играми, ранее доступными только на ПК и консолях. При этом даже в Endfield можно уделить игре короткое время — например, проверить свои фабрики или выполнить небольшие задания в пути.

RUA отмечает, что «особые» игры, несмотря на длинный формат, способны конкурировать за внимание аудитории и выделяться среди множества казуальных проектов. По его мнению, Endfield должна стать именно такой игрой, которая увлечет игроков и предложит им уникальное сочетание стратегии, RPG и автоматизации.

Arknights: Endfield уже доступна на PC, PlayStation 5, iOS и Android.