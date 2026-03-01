Arknights: Endfield готовит масштабный апдейт: "Древнее глубоководье пало от бунтарского прилива" выходит 12 марта

Издатель GRYPHLINE объявил о релизе первого крупного контентного обновления для 3D-RPG Arknights: Endfield. Версия 1.1 под названием «Древнее глубоководье пало от бунтарского прилива» станет доступна бесплатно всем игрокам 12 марта 2026 года и принесёт значительное расширение игрового опыта, новых оперативников, сюжетный контент и масштабные улучшения качества жизни.
Обновление выходит на фоне успешного старта проекта, который превзошёл внутренние прогнозы студии по числу игроков и уровню вовлечённости. По словам продюсера Лайта Чжуна, версия 1.1 — это прямой ответ на активность сообщества и его обратную связь. Разработчики подчёркивают, что намерены регулярно развивать игру и оперативно внедрять востребованные изменения.
Ключевым элементом апдейта станут новые оперативники. В игру добавят Тантан — 6-звёздочного заклинателя, способного наносить мощный урон по области и временно обездвиживать всех врагов в радиусе действия ультимативной способности, включая боссов. Её навыки открывают дополнительные тактические возможности и создают «окна» для решающих атак отряда. Вторым крупным пополнением станет Росси — 6-звёздочный защитник с уникальной механикой преобразования урона в уязвимость, что делает её ценным усилителем для команд, ориентированных на физический урон.
Версия 1.1 расширяет и промышленную составляющую проекта. В рамках системы гидроиндустриализации появится гидродобывающая установка, позволяющая извлекать новый ресурс Cuprium с использованием водного потока вместо электричества. Добавлены трубопроводы для транспортировки жидкостей, очистные сооружения и увеличен лимит размещения «Кузниц небес» до четырёх единиц, что существенно повышает производственный потенциал в эндгейме.
Сюжет получит продолжение в новой области Улин — крепости Цинбо. Эндминистратору предстоит расследовать нарастающий конфликт, связанный с прибытием Нефарит и Ардашира. Также игроков ждут временные события, новые награды за вход, обновлённый боевой пропуск, в который добавят разрешения на наем, и дополнительные бонусы за получение 5- и 6-звёздочных оперативников.
Разработчики уделили внимание и оптимизациям: улучшено строительство, переработан интерфейс исследования, повышена читаемость боевых сигналов, а операторы теперь начинают протокольные миссии с полным запасом здоровья и энергии. Появилась продвинутая система многострочной гравировки эссенций в Долине, снижающая влияние случайности при создании высокоуровневого снаряжения.
Arknights: Endfield, вышедшая 22 января 2026 года на PC, мобильных устройствах и PlayStation 5, стала первым крупным расширением вселенной Arknights за пределами мобильного формата. С поддержкой 120 FPS, технологий NVIDIA DLSS и кроссплатформенного прогресса игра продолжает наращивать масштаб.
Легчайший скип для проходного патча. Ну хоть можно валюты поднакопить для патча 1.2, где действительно будет вся мякотка.
Как по мне, сестра волка супер
Только у неё нормальной команды нет, ибо Физ Пачка уже собрана из Пограна, Лифена и Чень. Зачем там Росси? Просто чтобы заменить Чень?
У нее прекрасные шортики и ляшки 🤭