Arknights: Endfield готовит масштабный апдейт: "Древнее глубоководье пало от бунтарского прилива" выходит 12 марта

Издатель GRYPHLINE объявил о релизе первого крупного контентного обновления для 3D-RPG Arknights: Endfield. Версия 1.1 под названием «Древнее глубоководье пало от бунтарского прилива» станет доступна бесплатно всем игрокам 12 марта 2026 года и принесёт значительное расширение игрового опыта, новых оперативников, сюжетный контент и масштабные улучшения качества жизни.

Обновление выходит на фоне успешного старта проекта, который превзошёл внутренние прогнозы студии по числу игроков и уровню вовлечённости. По словам продюсера Лайта Чжуна, версия 1.1 — это прямой ответ на активность сообщества и его обратную связь. Разработчики подчёркивают, что намерены регулярно развивать игру и оперативно внедрять востребованные изменения.

Ключевым элементом апдейта станут новые оперативники. В игру добавят Тантан — 6-звёздочного заклинателя, способного наносить мощный урон по области и временно обездвиживать всех врагов в радиусе действия ультимативной способности, включая боссов. Её навыки открывают дополнительные тактические возможности и создают «окна» для решающих атак отряда. Вторым крупным пополнением станет Росси — 6-звёздочный защитник с уникальной механикой преобразования урона в уязвимость, что делает её ценным усилителем для команд, ориентированных на физический урон.

Версия 1.1 расширяет и промышленную составляющую проекта. В рамках системы гидроиндустриализации появится гидродобывающая установка, позволяющая извлекать новый ресурс Cuprium с использованием водного потока вместо электричества. Добавлены трубопроводы для транспортировки жидкостей, очистные сооружения и увеличен лимит размещения «Кузниц небес» до четырёх единиц, что существенно повышает производственный потенциал в эндгейме.

Сюжет получит продолжение в новой области Улин — крепости Цинбо. Эндминистратору предстоит расследовать нарастающий конфликт, связанный с прибытием Нефарит и Ардашира. Также игроков ждут временные события, новые награды за вход, обновлённый боевой пропуск, в который добавят разрешения на наем, и дополнительные бонусы за получение 5- и 6-звёздочных оперативников.

Разработчики уделили внимание и оптимизациям: улучшено строительство, переработан интерфейс исследования, повышена читаемость боевых сигналов, а операторы теперь начинают протокольные миссии с полным запасом здоровья и энергии. Появилась продвинутая система многострочной гравировки эссенций в Долине, снижающая влияние случайности при создании высокоуровневого снаряжения.

Arknights: Endfield, вышедшая 22 января 2026 года на PC, мобильных устройствах и PlayStation 5, стала первым крупным расширением вселенной Arknights за пределами мобильного формата. С поддержкой 120 FPS, технологий NVIDIA DLSS и кроссплатформенного прогресса игра продолжает наращивать масштаб.