Arknights: Endfield готовится к крупнейшему обновлению: "Возвращение домой" расширит мир и завершит важную сюжетную арку

GRYPHLINE и Mountain Contour раскрыли подробности масштабного обновления «Возвращение домой» для Arknights: Endfield, которое выйдет 16 июля. Разработчики называют его важнейшей вехой с момента запуска игры: патч не только завершит сюжетную арку Улина, но и принесёт крупнейшее расширение карты, новых игровых операторов, переработку производственных систем и множество праздничных наград.

Главным событием обновления станет продолжение истории региона Улин. Игрокам предстоит отправиться в два новых района — Перевал Инлун и Северную запретную зону Улинга. По сюжету, спустя десять лет после катастрофы, уничтожившей научную станцию и вынудившей жителей покинуть родные земли, усовершенствованный «КСиранитовый Нексус» открывает шанс вернуть утраченный дом. Вместе с Аркейн игроки примут участие в опасной экспедиции, чтобы очистить заражённые территории и восстановить регион.

Обновление также вводит новую категорию снаряжения — персональные устройства для исследования мира, новых противников «Тени Гниения» и босса Алейкреоса, победа над которым потребует использования специальных боевых механик.

Одним из главных дополнений станут два новых оператора. Аркейн — ключевой персонаж сюжетной линии — получила уникальную систему смены боевого стиля в зависимости от характеристик «Интеллект» и «Воля». Благодаря этому её можно развивать как мощного мага, наносящего урон по площади, или как универсального бойца поддержки. Вторым новым оператором станет Лиино — персонаж электрической стихии, ориентированный на усиление союзников и лечение команды.

Серьёзные изменения затронут и промышленную систему АПК. Игроки смогут работать с новым газообразным типом ресурсов, использовать дополнительные производственные цепочки и значительно оптимизировать фабрики, сократив количество промежуточных этапов изготовления материалов.

Помимо сюжетного контента, «Возвращение домой» добавит постоянный боевой режим Echoes of War с сезонными испытаниями, новые исследовательские активности, улучшенный фоторежим, поддержку DLSS 4.5, PSSR2 и FSR 3, а также дополнительные настройки интерфейса и боевой системы.

В честь полугодового юбилея игры разработчики подготовили щедрую программу наград. Игроков ждут бесплатные попытки в системе розыгрышей, тысячи Ороберила, материалы для развития, шестизвёздочное оружие.

По масштабу изменений «Возвращение домой» выглядит как одно из самых крупных обновлений в истории Arknights: Endfield. Оно не только продолжает основную историю, но и заметно расширяет игровые механики, предлагая ветеранам и новым игрокам ещё больше возможностей для исследования мира Талос-II.