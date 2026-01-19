ЧАТ ИГРЫ
Arknights: Endfield 22.01.2026
Ролевая, Стратегия, Условно-бесплатная, Аниме
7.5 59 оценок

Arknights: Endfield готовится к релизу - предзагрузка стартует 20 января

butcher69 butcher69

Разработчики Arknights: Endfield напомнили о скором выходе проекта и объявили дату начала предзагрузки клиента. Уже с 20 января игроки смогут заранее скачать игру, чтобы без очередей и задержек отправиться в мир Endfield в день релиза — 22 января 2026 года. Серверы откроются одновременно для всех регионов.

К запуску команда подготовила отдельную презентацию, в которой раскрыла ключевые особенности стартовой версии. Игроков ждёт праздничный ивент с усиленным хедхантингом, оптимизации и технические улучшения, обновлённая система оружия и арсенала, а также демонстрация актуального геймплея. Кроме того, разработчики поделились планами по развитию проекта, будущими событиями, коллаборациями и выпуском фирменного мерча.

Особое внимание уделено стартовым наградам. В честь релиза Endministrators смогут получить один из самых щедрых наборов в жанре: 135 круток, 6★ оператора Ardelia, 6★ оружие Dreams of the Starry Beach, два ящика выбора 6★ оружия и дополнительные бонусы, открывающиеся поэтапно. Часть подарков будет доступна ограниченное время.

Arknights: Endfield позиционируется как новый этап развития вселенной Arknights — с открытыми локациями, расширенной боевой системой и более кинематографичной подачей сюжета. Игра рассчитана как на давних фанатов серии, так и на новую аудиторию, интересующуюся экшен-RPG и стратегией.

19
7
Комментарии:  7
Kot9lra street

опять ё**нное онямэ

1
Alex40001

135 круток на год? даже если нет то 24 перса +мусор типа оружия в банере или какой еще так что делим на 100 получаем 1 6 звездный 6 4 звездных

Morpex333

Что непонятного в словосочетании "стартовые награды"? Нигде же не написано "за год вы получите..."

1
Alex40001 Morpex333

что непонятного в рекламе 999-9999 круток? которые на части разбиты на год или супер пупер долбанутые задания

Alex40001 Morpex333
ДаДжи

там же фури тянки если я не ошибаюсь?

Alex40001

та фура танки