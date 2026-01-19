Arknights: Endfield готовится к релизу - предзагрузка стартует 20 января

Разработчики Arknights: Endfield напомнили о скором выходе проекта и объявили дату начала предзагрузки клиента. Уже с 20 января игроки смогут заранее скачать игру, чтобы без очередей и задержек отправиться в мир Endfield в день релиза — 22 января 2026 года. Серверы откроются одновременно для всех регионов.

К запуску команда подготовила отдельную презентацию, в которой раскрыла ключевые особенности стартовой версии. Игроков ждёт праздничный ивент с усиленным хедхантингом, оптимизации и технические улучшения, обновлённая система оружия и арсенала, а также демонстрация актуального геймплея. Кроме того, разработчики поделились планами по развитию проекта, будущими событиями, коллаборациями и выпуском фирменного мерча.

Особое внимание уделено стартовым наградам. В честь релиза Endministrators смогут получить один из самых щедрых наборов в жанре: 135 круток, 6★ оператора Ardelia, 6★ оружие Dreams of the Starry Beach, два ящика выбора 6★ оружия и дополнительные бонусы, открывающиеся поэтапно. Часть подарков будет доступна ограниченное время.

Arknights: Endfield позиционируется как новый этап развития вселенной Arknights — с открытыми локациями, расширенной боевой системой и более кинематографичной подачей сюжета. Игра рассчитана как на давних фанатов серии, так и на новую аудиторию, интересующуюся экшен-RPG и стратегией.