Arknights: Endfield и Happy Lemon: оперативники зашли в bubble-tea

Глобальный издатель GRYPHLINE запустил необычную коллаборацию: вселенная Arknights: Endfield теперь представлена в американской сети bubble-tea Happy Lemon. С 13 мая по 14 июня в США можно купить напитки, вдохновлённые персонажами игры, и получить игровые бонусы.

Что в меню. Четыре напитка, каждый отсылает к конкретному оперативнику:

Perlica Golden Lemon Bloom — яркий мангово-лимонный слаш (коронный напиток Перлики) — смузи, якобы отражающий её «командирское присутствие на поле боя»

Zhuang Fangyi Jade Latte с соленым сыром — изысканный латте со вкусом матча и тирамису «элегантный и собранный»

Ardelia Strawberry Cream — слоеный клубничный напиток в нежно-розовых тонах

Last Rite Blue Glacier — насыщенно-голубой ледяной слаш — смузи, «ледяная точность»

Кому-то из фанатов наверняка зайдёт, но звучит как стандартное меню bubble-tea с прикрученными названиями.

Что дают. При покупке одного напитка выдают Operator Set:

случайный картонный подстаканник с персонажем

открытку с кодом для игры

брендированный бумажный пакет (Paper bag) и стакан-воротничок (Cup sleeve)

За два напитка — Squad Set: то же самое плюс прозрачная карточка, стикер-пак и второй подстаканник. Коды можно активировать один раз на аккаунт.

Офлайн-ивент. 23 мая с 14:00 до 16:00 по тихоокеанскому времени в Happy Lemon на Convoy Street в Сан-Диего пройдёт тематическая встреча. Заявлены косплееры, игры и раздача призов, ростовые фигуры персонажей, диджей с тематической музыкой и дегустация напитков. Организаторы предупреждают: программа может измениться без уведомления.

Arknights: Endfield — та самая игра, что в январе 2026 года вывела франшизу за пределы мобильных платформ. Теперь это 3D-RPG на PS5, PC (собственный лаунчер и Epic Games Store) и мобильных устройствах. Кроссплатформенное сохранение есть, 120 FPS поддерживается. Проект развивает студию с условно-бесплатной моделью и регулярным пострелизным контентом: новые оперативники, карты, боссы и механики.